Tuyến cáp treo cũ tại núi Bà Đen làm ăn ra sao?

Việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng trong năm 2025 đã giúp đơn vị vận hành tuyến cáp treo (cũ) tại Núi Bà Tây Ninh báo lãi cao nhất trong vòng 3 năm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đóng góp đáng kể cho đơn vị vận hành tuyến cáp treo Nùi Bà Tây Ninh. Ảnh: Doanhnghieptiepthi.vn.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HoSE: TCT) - đơn vị sở hữu và quản lý vận hành tuyến cáp treo (cũ) tại Khu du lịch Núi Bà Đen - ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng , tăng 104% so với cùng kỳ năm 2024. Song, đây vẫn là mức doanh thu thấp nhất trong cả năm 2025.

Trong kỳ, doanh nghiệp tiếp tục rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, khiến lợi nhuận gộp âm hơn 1 tỷ đồng . Tuy nhiên, nhờ khoản thu trên 5 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã bù đắp toàn bộ phần lỗ gộp cùng các chi phí phát sinh.

Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2,5 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 300 triệu đồng.

Giải trình về biến động này, doanh nghiệp cho biết lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo - xe trượt trong quý cuối năm vừa qua gia tăng, qua đó giúp doanh thu tăng gần 37% so với cùng kỳ. Đây là yếu tố chính khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 tăng tới 868% so với quý IV/2024.

Lũy kế cả năm 2025, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần hơn 43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 26 tỷ đồng , tăng lần lượt 60% và 144% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của doanh nghiệp.

CÁP TREO NÚI BÀ LÃI CAO NHẤT 3 NĂM QUA KQKD hàng năm của Cáp treo Núi Bà; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 43 36 64 43 27 43 Lợi nhuận sau thuế

0.4 2 30 18 11 26

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh hiện là đơn vị quản lý và khai thác tuyến cáp treo cũ tại Khu du lịch Núi Bà Đen. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào lượng du khách và khách hành hương lên Chùa Bà, với nguồn thu chủ yếu đến từ dịch vụ vận chuyển.

Quý I hàng năm, trùng với mùa lễ hội và Tết Nguyên đán, thường là giai đoạn cao điểm, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 367 tỷ đồng , tăng 7% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoảng 64% tài sản của doanh nghiệp nằm ở các khoản cho vay đối với các đối tác.

Hồi tháng 12/2025, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết về việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để cho các doanh nghiệp khác vay với thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2025. Theo đó, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chấp thuận cho CTCP Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ vay với hạn mức tối đa 125 tỷ đồng , lãi suất 6,5%/năm, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh và các mục đích phù hợp quy định pháp luật.

Cùng mức lãi suất, thời hạn và mục đích tương tự, Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn cũng được doanh nghiệp này cho vay 94 tỷ đồng .