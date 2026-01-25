Vietcombank sắp tăng vốn

Vietcombank bắt đầu các bước chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ khi phát thư mời thuê đơn vị thẩm định giá độc lập, mở đường cho kế hoạch tăng vốn.

Vietcombank muốn tăng vốn lên gần 89.000 tỷ đồng. Ảnh: VCB.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) ngày 23/1 đã phát thư mời báo giá thuê công ty tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá độc lập, phục vụ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Theo thông báo, thời hạn nhận báo giá trước 10h ngày 28/1/2026. Hồ sơ được nộp trực tiếp về Ban Mua sắm của Vietcombank tại trụ sở chính ở Hà Nội. Động thái này cho thấy ngân hàng đang từng bước hoàn tất các khâu chuẩn bị cần thiết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được cổ đông thông qua.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Vietcombank được phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán, hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp thực hiện nhiều đợt.

Theo phương án, Vietcombank có thể phát hành tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ đồng . Việc chào bán có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều đợt trong giai đoạn 2025-2026, căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng .

Trước đó, ngân hàng đã phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ thêm hơn 27.666 tỷ đồng và vươn lên trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.