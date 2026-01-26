Chứng khoán bị bán tháo

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái bán tháo trong phiên 26/1 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, trong khi các mã doanh nghiệp Nhà nước cố giữ nhịp cho chỉ số.

VN-Index đã giảm 5 phiên liên tiếp. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch không mấy tích cực ngày 26/1. Dù mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm duy trì đà tăng nhẹ, VN-Index không giữ được động lực khi áp lực bán sớm xuất hiện, kéo chỉ số hạ dần độ cao ngay trong buổi sáng.

Trong phiên sáng, lực bán chưa mang tính lan tỏa trên diện rộng mà chủ yếu tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến diễn biến thị trường vẫn còn giằng co. Tuy nhiên, trạng thái cân bằng này không kéo dài lâu. Bước sang phiên chiều, áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu tài chính - ngân hàng, bất động sản và đầu tư công, qua đó tạo sức ép lớn lên các chỉ số.

Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện nhẹ nhưng vẫn ở mức trung bình với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 34.800 tỷ đồng , tăng gần 10% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,4%) xuống 1.843,72 điểm; HNX-Index giảm 5,66 điểm (-2,2%) xuống 247,3 điểm; UPCoM-Index giảm 0,51 điểm (-0,4%) xuống 126,56 điểm. Đáng chú ý, đây đã là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của VN-Index.

Bảng điện tử hôm nay nghiêng hẳn về phía sắc đỏ, phản ánh rõ xu hướng suy yếu của thị trường. Toàn thị trường ghi nhận 574 mã giảm (gồm 26 mã giảm sàn), 801 mã giữ tham chiếu và chỉ có 206 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là tác nhân chính kéo thị trường đi xuống. Trong nhóm VN30, có tới 24 mã giảm giá, chỉ 6 mã giữ được sắc xanh. Chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn theo đó giảm hơn 45 điểm, lùi về quanh mốc 2.032 điểm.

VN-Index rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay tập trung gần như hoàn toàn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó khiến nỗ lực cân bằng của thị trường nhanh chóng thất bại. Đáng chú ý nhất là nhóm cổ phiếu “họ Vin”, với VIC giảm 3,3% và VHM mất 2,9%, trở thành những mã tác động tiêu cực hàng đầu lên chỉ số.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ cột khác cũng đồng loạt giảm sâu, có thể kể đến MBB (-3,2%), VJC (-6%), CTG (-2,1%), HDB (-4,2%), TCB (-2,3%), VPB (-2,6%), FPT (-2,5%) và GEE (-5,9%).

Không chỉ dừng lại ở nhóm dẫn dắt, sắc đỏ còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác. Thị trường ghi nhận hàng loạt mã tên tuổi giảm sàn như VCG, VSC, DGC, HAG và KBC, phản ánh xu hướng bán tháo cục bộ tại một số cổ phiếu chịu áp lực thông tin riêng.

Ở chiều ngược lại, các trụ đỡ hiếm hoi của thị trường lại đến từ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

GAS gây chú ý khi tăng hết biên độ, trong khi các mã lớn khác như BID (+3,4%), VCB (+1,5%), GVR (+4,7%), VNM (+2,5%), PLX (+4,4%), BSR (+1%), cùng với một vài cổ phiếu doanh nghiệp như PNJ (+3,9%), VCI (+2,5%) và VAB (+6,3%) tăng mạnh. Dù vậy, lực nâng đỡ từ nhóm này vẫn chưa đủ mạnh để bù đắp cho áp lực giảm sâu của các cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại.

Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên là diễn biến của khối ngoại khi quay trở lại mua ròng hơn 150 tỷ đồng sau nhiều phiên giao dịch thận trọng. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh tại một số cổ phiếu trụ như BID (+218 tỷ đồng), VNM (+ 185 tỷ đồng ), VCI (+ 148 tỷ đồng ).

Tuy nhiên, ở chiều bán ra, khối ngoại vẫn duy trì áp lực tại một số mã như VCB bị bán ra gần 200 tỷ đồng , DGC (- 106 tỷ đồng ), MWG (- 95 tỷ đồng ).