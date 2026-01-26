Chứng khoán có lấy lại mốc 1.900 điểm tuần này?

Sau tuần giao dịch suy yếu nhẹ, các công ty chứng khoán đưa ra những đánh giá khác nhau về xu hướng VN-Index, từ kịch bản tiếp tục rung lắc đến khả năng sớm quay lại đà tăng.

VN-Index vừa trải qua tuần giao dịch rung lắc trong phạm vi hẹp. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch lình xình trong biên độ hẹp, chủ yếu dao động quanh vùng 1.880-1.900 điểm. Thị trường ghi nhận sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán khi chỉ số nhiều lần thử thách ngưỡng 1.900 điểm nhưng chưa đủ lực bứt phá.

Dòng tiền trong tuần tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm dầu khí. Tuy nhiên, sự suy yếu và dịch chuyển dòng tiền khỏi nhóm cổ phiếu Vingroup đã hạn chế đà tăng của thị trường, khiến VN-Index tiếp tục vận động trong trạng thái đi ngang.

Ở phiên giao dịch cuối tuần, áp lực chốt lời gia tăng tại các cổ phiếu đã bứt phá trong những phiên trước đó, kéo chỉ số lùi về quanh vùng 1.870 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh với tổng giá trị trong tuần vượt 3.000 tỷ đồng .

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.870,79 điểm, giảm 8,34 điểm (-0,4%) so với tuần trước.

Rung lắc chưa dừng

Trong báo cáo nhận định thị trường tuần này, các công ty chứng khoán đưa ra những đánh giá trái chiều về xu hướng vận động của VN-Index, với một bên nghiêng về kịch bản tiếp tục rung lắc điều chỉnh, trong khi bên còn lại kỳ vọng thị trường sớm quay lại đà tăng.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.875 điểm do áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo tiếp tục hướng xuống, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang diễn ra và chưa có tín hiệu dừng lại.

Theo VCBS, khả năng cao các nhịp giằng co, rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.840 điểm, tương ứng đường trung bình động MA20.

VN-Index đã giảm 4 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đã lùi về chạm biên dưới của dải Bollinger Band trong bối cảnh áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên chiều. Diễn biến này cho thấy VN-Index có thể còn xuất hiện thêm các nhịp rung lắc trước khi hình thành xu hướng mới, trong đó vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất được xác định quanh mốc 1.850 điểm - vùng đáy cũ trước đó.

Về chiến lược giao dịch, nhà môi giới này nhận định áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường rung lắc mạnh quanh vùng 1.875 điểm. Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu trong cùng ngành, chủ yếu tập trung vào những mã có câu chuyện riêng và kết quả kinh doanh quý IV/2025 tích cực.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới, thận trọng khi mở vị thế mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đang nắm giữ trong danh mục.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Đà tăng của VN-Index có thể mở rộng lên các vùng 1.910 điểm và xa hơn là 1.970 điểm trong những tuần tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền được kỳ vọng sẽ lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu.

Dù tâm lý nhà đầu tư hiện ở trạng thái thận trọng, Yuanta cho biết chỉ báo tâm lý thị trường vẫn đang duy trì trong vùng lạc quan.

Về chiến lược đầu tư, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường (dưới một tháng) vẫn ở mức tăng, qua đó khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao.

Trong khi đó, ở khung trung hạn từ 1 đến 5 tháng, xu hướng thị trường được xác định ở mức trung tính. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn được kỳ vọng duy trì đà tăng, còn nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật với rủi ro trung hạn giảm đáng kể. Trên cơ sở này, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.

Kỳ vọng thị trường sớm lấy lại đà tăng

Chứng khoán Vietcap nhận định quán tính giảm ngắn hạn đang dần hình thành trên VN-Index, theo đó chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp cận vùng 1.860 điểm (+/-10 điểm) trong phiên hôm nay (25/1).

Dù vậy, Vietcap cho rằng biên độ điều chỉnh không quá lớn do áp lực bán ở mức thấp. Tuy nhiên, lực cầu đang ở trạng thái do dự có thể khiến các nhịp hồi phục nếu xuất hiện sẽ gặp cản tại vùng 1.885 điểm.

Trên cơ sở đó, Vietcap khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng hoặc tạm ngưng mở mới các vị thế ngắn hạn cho đến khi lực mua trên sàn HoSE cải thiện rõ rệt.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng diễn biến giằng co vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường, trong khi VN-Index chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ ràng để xác định xu hướng ngắn hạn.

Trong khi đó, Chứng khoán SSI nhìn nhận thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và giằng co trong biên độ rộng 1.850-1.920 điểm. Theo công ty này, xu hướng kế tiếp chỉ được xác lập khi chỉ số có phản ứng rõ ràng hơn tại các vùng biên, đi kèm sự đồng thuận của dòng tiền.

Ở góc nhìn cân bằng hơn, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá áp lực bán hiện chiếm ưu thế, tập trung ở nhóm dầu khí và hóa chất, song lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VJC đã giúp VN-Index không giảm sâu...