Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Gian hàng của Saigontourist Group tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19.

Sáng ngày 29/4, tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TP.HCM), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2, trong khuôn khổ sự kiện "Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước" nhân dịp lễ 30/4-1/5.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, biểu dương những thành tích xuất sắc, sự đóng góp bền bỉ, nổi bật suốt 50 năm qua của đơn vị trong ngành du lịch. Đồng thời, trong thời gian tới, Saigontourist Group phải liên tục đổi mới với tầm nhìn xa hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, đơn vị là doanh nghiệp du lịch đầu tiên của TP.HCM thành lập năm 1975 - sau ngày đất nước thống nhất. Ban đầu chỉ có 236 nhân sự, đón 1.689 lượt khách, thu hơn 2,5 triệu đồng.

Sau 50 năm, đơn vị đã trở thành một hệ sinh thái với hơn 100 đơn vị thành viên, hơn 17.000 người lao động, phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm. Doanh thu đạt gần 17.000 tỷ đồng , lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng và đóng góp 3.458 tỷ đồng vào ngân sách quốc gia.

Cùng với đó là nhiều cột mốc quan trọng như tiên phong ký hợp đồng phục vụ khách quốc tế (1979), tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITB (1984), ký kết liên doanh đầu tiên (1988), thành lập Trường Nghiệp vụ du lịch (1989), khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại vùng biên giới, hải đảo (2009-2019).

"Thông điệp Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình đó. Đơn vị sẽ vươn mình từ mô hình truyền thống tiến lên tầm vóc quốc tế", bà Hoa nhấn mạnh.

Hướng đến năm 2035, Saigontourist Group sẽ chuyển đổi quyết liệt dựa trên 5 trụ cột, gồm đổi mới toàn diện tư duy và mô hình kinh doanh; tăng tốc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh; thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững; tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân lực; tăng cường liên kết trong nước và quốc tế để nâng sức cạnh tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: "Trong suốt 50 năm, đơn vị đã khẳng định vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực, giữ vị trí nòng cốt trong quá trình hình thành và phát triển ngành du lịch TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp. Sau sáp nhập, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt của ngành du lịch thành phố".

Cụ thể, Saigontourist Group cần tiếp tục phát triển mạnh các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, dịch vụ chất lượng cao và du lịch MICE. Chủ động xây dựng và phát triển các chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

"Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa sẽ góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế. TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho đơn vị phát huy", lãnh đạo thành phố nói.