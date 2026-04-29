Bức thư người mẹ tìm con mất tích ở Tam Đảo: 'Tôi như được sống lại'

  • Thứ tư, 29/4/2026 19:20 (GMT+7)
Sau 36 giờ mất liên lạc giữa rừng Tam Đảo, Tuấn Anh được tìm thấy an toàn. Trong bức thư cảm ơn, người mẹ kể lại những giờ phút tuyệt vọng và khoảnh khắc vỡ òa khi con trở về.

Tuấn Anh check-in tại đỉnh Tam Đảo Bắc, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, trước khi mất tích, ngày 19/4. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được bức thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) sau khi con trai là Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, được giải cứu an toàn sau 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo.

Trong thư, người mẹ cho biết đã trải qua "những giờ phút dài nhất, đau đớn và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời" khi mất liên lạc với con từ 18h ngày 19/4. "Mỗi giây trôi qua, nỗi sợ con lạnh, con đói, hoảng loạn và những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cứ lớn dần", bà viết.

Bà Hòa bày tỏ lòng biết ơn tới lực lượng công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền xã Đạo Trù, các đội cứu hộ và người dân địa phương đã không quản ngày đêm tìm kiếm Tuấn Anh. Khi nghe tin con trai được tìm thấy an toàn, người mẹ nói "như được sống lại một lần nữa".

"Không lời nào có thể diễn tả hết niềm vỡ òa của một người mẹ khi lại được ôm con", bà chia sẻ.

Bà Hòa bật khóc khi tìm thấy con trai sáng 21/4. Ảnh: Thanh Loan.

Trước đó, Tuấn Anh cùng bạn và một nhóm 7 người không quen biết bắt đầu hành trình leo núi từ khu vực dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ trong sáng 19/4. Thời tiết thuận lợi, không mưa, không sương mù dày, giúp hành trình lên đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592 m) diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, khi xuống núi vào khoảng 14h cùng ngày, nam sinh tách khỏi đoàn vì cho rằng "cả quả núi này chỉ có một đường xuống". Trong lúc di chuyển, sương mù dày lên khiến tầm nhìn giảm nhanh, các lối mòn trở nên khó nhận diện, khiến nam sinh bị lạc trong rừng.

Bị cô lập hoàn toàn, mất liên lạc, thiếu thức ăn và phải chịu lạnh trong hai đêm, Tuấn Anh cho biết vẫn giữ được bình tĩnh. Ban đêm cậu dừng nghỉ, ban ngày men theo suối, kiên định di chuyển theo một hướng.

Xuyên đêm 20/4, hơn 100 người thuộc các lực lượng chức năng, đội cứu hộ và người dân được huy động tìm kiếm. Đến khoảng 6h ngày 21/4, Tuấn Anh được phát hiện ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m. Khi được tìm thấy, sức khỏe nam sinh ổn định, tinh thần tỉnh táo dù đã trải qua thời gian dài thiếu thốn.

Tuấn Anh được tìm thấy an toàn trong rừng sáng 21/4. Ảnh: Phan Văn Thực.

Sau sự việc, UBND xã Đạo Trù và Vườn quốc gia Tam Đảo ban hành thông báo nghiêm cấm tổ chức, tham gia các hoạt động dã ngoại tự phát như trekking, cắm trại khi chưa được phép.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ rà soát các khu vực nguy hiểm, lắp đặt biển cảnh báo, hoàn thiện quy định quản lý hoạt động leo núi, đồng thời đề xuất bổ sung phương tiện phục vụ công tác cứu hộ trong thời gian tới.

Đỉnh Tam Đảo Bắc (hay Bắc Tam Đảo) có độ cao 1.592 m, nằm trên ranh giới giữa Thái Nguyên và Phú Thọ, thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo. Dù là điểm đến mới nổi gần Hà Nội, đây được đánh giá là cung trekking (leo núi đường dài) khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người thiếu kinh nghiệm. Tổng chiều dài toàn cung khoảng 15,5 km.

Báo Hàn đưa tin về chiếc bánh cứu sống nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nam sinh Việt Nam mắc kẹt trên núi Tam Đảo đã sống sót 37 giờ nhờ bánh ChocoPie, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

39:2365 hôm qua

Bác tin đồn 'gia đình chi tiền cứu nạn' nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Thông tin trên mạng xã hội về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là bịa đặt.

16:08 28/4/2026

Động thái của dân phượt trước 'lệnh cấm' leo núi Tam Đảo

Theo khảo sát, một số đơn vị, cá nhân chuyên tổ chức tour trekking Tam Đảo Bắc đã ngừng nhận khách sau khuyến cáo của Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo.

14:40 28/4/2026

Châu Sa

    'Cháy' phòng khách sạn ở Sa Pa

    Dịp nghỉ lễ năm nay, Sa Pa ghi nhận công suất phòng gần như kín chỗ. Trong khi đó, các điểm đến lân cận như Mù Cang Chải, Bắc Hà và Lũng Cú đẩy mạnh sản phẩm du lịch, chỉnh trang hạ tầng, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm.

    Đến Phú Quốc dịp 30/4: Di chuyển, ăn chơi ra sao?

    Dịp 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng để ghé Phú Quốc với biển xanh, nắng đẹp. Đây cũng là mùa cao điểm, đảo ngọc thu hút đông đảo du khách với nhiều trải nghiệm đa dạng.

