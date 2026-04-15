Đề xuất miễn visa cho khách đoàn giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Trung Quốc nghiên cứu miễn thị thực cho du khách theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại.

Khách Việt check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại cuộc hội đàm sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027", nhất trí đẩy mạnh hợp tác, nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực (visa) cho du khách theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại.

Miễn visa theo điểm đến

Trước đó, khách Việt được miễn visa khi đến một số địa phương nhất định của Trung Quốc, với điều kiện cụ thể và phạm vi di chuyển hạn chế.

Theo đó, từ tháng 4, khách Việt có thể bay thẳng đến Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây) mà không cần xin visa nếu mua tour trọn gói, nhập cảnh bằng đường hàng không và không rời khỏi địa bàn thành phố Quế Lâm trong thời gian lưu trú.

Chính sách này áp dụng cho đoàn khách từ 2 người trở lên, bắt buộc đi theo tour trọn gói do doanh nghiệp lữ hành hợp pháp tại Trung Quốc tổ chức và tiếp nhận.

Du khách phải xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm, thời gian lưu trú tối đa 144 giờ (6 ngày) và chỉ được tham quan trong phạm vi hành chính thành phố Quế Lâm.

Thực tế, Quế Lâm đã áp dụng chính sách miễn visa cho các đoàn khách từ 2 người thuộc các nước ASEAN từ năm 2015, thông qua các đơn vị du lịch được cơ quan quản lý thẩm định. Chính sách này được đánh giá thuận lợi với khách Việt Nam và thị trường ASEAN, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí xin visa.

Khách Việt khám phá tỉnh Quảng Đông và Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Việt Linh, Hồng Nhung.

Ngoài Quế Lâm, từ tháng 2/2025, Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam) cũng miễn thị thực cho công dân 10 quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Các đoàn du lịch có thể nhập cảnh và xuất cảnh không cần visa qua sân bay quốc tế Tây Song Bản Nạp Gasa, ga đường sắt Mặc Hãn và tuyến cao tốc Mặc Hãn. Du khách được lưu trú trong khu vực hành chính Tây Song Bản Nạp tối đa 6 ngày.

Một số liên minh du lịch đã mở bán tour Hà Khẩu - Tây Song Bản Nạp xuất phát từ Hà Nội, với mức giá khoảng 9 triệu đồng mỗi người.

Tờ Global Times của Trung Quốc nhận định chính sách miễn thị thực theo điểm đến là bước đi quan trọng nhằm mở cửa du lịch một cách có kiểm soát, tăng cường vai trò kết nối Nam Á và Đông Nam Á, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 1.77 2.69 4 4.97 5.8 0 0 0.12 1.74 3.74 5.28

Trung Quốc là thị trường có quy mô lớn và tốc độ phục hồi nhanh. Chỉ riêng trong quý I, Trung Quốc với 1,4 triệu lượt khách cùng Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có lượng khách đến Trung Quốc nhiều nhất năm 2025. Theo cơ quan quản lý du lịch Trung Quốc, Việt Nam là một trong những điểm đến quốc tế được ưa chuộng, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Australia, Campuchia và Nga.

Để hút thêm khách Trung Quốc

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh đánh giá Trung Quốc luôn là thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam. Ngoài đường hàng không, hai nước còn có lợi thế về kết nối đường bộ, đường biển và việc khôi phục tuyến đường sắt liên vận từ tháng 5/2025 sau 5 năm gián đoạn. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy giao lưu và đi lại.

Hiện các hãng hàng không hai nước đều tăng tần suất chuyến bay, trong khi du lịch tàu biển cũng đang được thúc đẩy. Chính sách thị thực điện tử với thời gian tạm trú lên tới 90 ngày, cùng mạng lưới đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh với Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

"Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cần tập trung thúc đẩy", Cục trưởng nói.

Vợ chồng du khách Trung Quốc tham quan TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Group, cho biết thị trường Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh và trở thành một trong những phân khúc quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Trong quý I, khách Trung Quốc chiếm 16% tổng lượng khách tại hệ thống, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức giá phòng trung bình (ADR) từ thị trường này cao hơn nhiều so với các thị trường ngắn ngày khác, giúp nâng giá trị thương mại.

Theo ông Koerner, đây là một trong những phân khúc năng động và hấp dẫn nhất tại châu Á. Du khách Trung Quốc có mức độ số hóa cao, quen đặt dịch vụ trực tuyến và thường có kỳ vọng rõ ràng về trải nghiệm.

Với lợi thế khoảng cách gần, thời gian bay từ nhiều thành phố Trung Quốc đến Việt Nam chỉ từ 2-5 giờ, các chuyến đi thường kéo dài 4-6 ngày, kết hợp nghỉ dưỡng biển và khám phá đô thị.

CƠ CẤU LƯỢNG KHÁCH CHÂU Á ĐẾN VIỆT NAM TRONG QUÝ I/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Philippines Ấn Độ Indonesia Campuchia Singapore Malaysia Nhật Bản Thái Lan Đài Loan (Trung Quốc) Lào Các thị trường khác Lượt khách Triệu lượt 1.41 1.33 0.16 0.24 0.07 0.33 0.11 0.17 0.25 0.13 0.32 0.05 0.37

Về hành vi tiêu dùng, khách Trung Quốc có xu hướng chi tiêu mạnh cho ẩm thực, spa và mua sắm. Họ đặc biệt ưa chuộng hải sản tươi sống và các trải nghiệm mang tính bản địa nhưng được thiết kế chỉn chu, tiện nghi.

Khách đoàn thường chọn các hạng phòng tiêu chuẩn, trong khi khách lẻ và các cặp đôi có xu hướng đặt villa, nhất là villa có hồ bơi riêng. Ngoài ra, phân khúc du lịch kết hợp tổ chức đám cưới cũng được đánh giá có tiềm năng lớn, khi nhiều cặp đôi sẵn sàng chi tiêu đáng kể cho không gian riêng tư và dịch vụ cao cấp.

Theo ông Koerner, yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng của dòng khách Trung Quốc là khả năng kết nối thuận tiện. Việt Nam có lợi thế địa lý gần, đường bay ngắn và hạ tầng tiếp cận ngày càng cải thiện.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa an toàn, chi phí hợp lý và đa dạng sản phẩm du lịch. Du khách quốc tế có thể trải nghiệm nhiều loại hình trong cùng một hành trình, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá văn hóa, ẩm thực đến du lịch cao cấp.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để thu hút nhóm khách Trung Quốc có thu nhập cao, ông Koerner cho rằng Việt Nam cần ưu tiên tăng tần suất và kết nối hàng không từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến các điểm đến trọng điểm.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cao cấp thay vì tập trung vào du lịch đại trà. Nhóm khách này quan tâm nhiều đến tính độc quyền, sự thuận tiện và trải nghiệm xứng đáng với chi phí.

Các sản phẩm có thể phát triển gồm kỳ nghỉ golf mùa đông, chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp, du lịch gia đình thiết kế riêng, du thuyền riêng hoặc hành trình kết hợp giữa đô thị và nghỉ dưỡng biển.

"Khi kết hợp hiệu quả vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm địa phương, Việt Nam sẽ tăng khả năng thu hút khách Trung Quốc giàu có, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu", ông Koerner nói.