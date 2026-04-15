Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc

  • Thứ tư, 15/4/2026 14:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 15/4/2026, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ hai nước; Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh ký Bản Ghi nhớ hợp tác hai thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh, giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng ký Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa hai Bộ; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh ký 2 văn kiện: Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Trung Quốc gặp thanh niên

Sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập".

2 giờ trước

Toàn cảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc

Sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

5 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Trung Quốc

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

5 giờ trước

Khi mat do quy hiem ‘di lac’ vao chua o Hue hinh anh

Khỉ mặt đỏ quý hiếm ‘đi lạc’ vào chùa ở Huế

2 giờ trước 13:52 15/4/2026

0

Một cá thể khỉ mặt đỏ nặng khoảng 3,5 kg bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng (phường Kim Long, TP. Huế), sau đó được nhà chùa trình báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định bảo vệ động vật hoang dã.

https://www.vietnamplus.vn/le-ky-cac-van-kien-hop-tac-giua-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-post1105025.vnp

Vietnam+

Việt - Trung Tô Lâm Lễ ký kết văn kiện hợp tác Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý