Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Trung Quốc gặp thanh niên

  • Thứ tư, 15/4/2026 13:34 (GMT+7)
Sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Đại biểu thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập" tại cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư chủ tịch nước Trung Quốc TẬp Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn cảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc

Sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

3 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Trung Quốc

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

4 giờ trước

Tổng Bí thư Trung Quốc chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất.

4 giờ trước

Khỉ mặt đỏ quý hiếm ‘đi lạc’ vào chùa ở Huế

29 phút trước 13:52 15/4/2026

0

Một cá thể khỉ mặt đỏ nặng khoảng 3,5 kg bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng (phường Kim Long, TP. Huế), sau đó được nhà chùa trình báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định bảo vệ động vật hoang dã.

Thông tin quan trọng về đăng ký hộ tịch

1 giờ trước 13:17 15/4/2026

0

Bộ Tư pháp khẳng định, đăng ký hộ tịch không phụ thuộc địa giới hành chính có thể triển khai ngay khi luật có hiệu lực, góp phần giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

Công bố quyết định của Hải Phòng về công tác cán bộ

2 giờ trước 12:22 15/4/2026

0

Ông Hoàng Văn Thực - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng. Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó chánh Văn phòng UBND, được giao Quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

