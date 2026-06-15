Ngồi ngược trên xe máy 'sống ảo', thiếu niên và chủ xe bị phạt 15 triệu đồng

Do đi xe máy chở người ngồi quay ngược phía sau và đánh võng trên đường, H.T.Y (SN 2010) bị xử phạt 6 triệu đồng. Chủ phương tiện bị phạt thêm 9 triệu đồng.

Hình ảnh H.T.Y. không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau quay ngược đi trên đường. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xác minh và xử lý hai trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trường hợp đầu tiên được xác định là H.T.Y (SN 2010, trú thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân).

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 3/6, tại đường Âu Cơ, phường Văn Phú, H.T.Y lái xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đáng chú ý, nam thiếu niên này chở theo một người ngồi quay ngược phía sau, khoác tay vào người lái xe.

Trong quá trình di chuyển, cả hai còn có hành vi đong đưa, lạng lách, đánh võng trên đường.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định H.T.Y vi phạm các lỗi gồm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Với các hành vi trên, H.T.Y bị xử phạt tổng cộng 6 triệu đồng. Chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt trong vụ việc lên tới 15 triệu đồng.

Tiếp tục từ nguồn thông tin trên mạng xã hội, ngày 9/6, Công an xã Sín Chéng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 xác minh trường hợp V.S.H (SN 2008, trú tại thôn Bản Pẩy, xã Bắc Hà) lái xe mô tô mang biển kiểm soát 24AK-003.39 vi phạm các quy định về giao thông đường bộ.

Đến ngày 15/6, cơ quan chức năng xác định V.S.H vi phạm các lỗi gồm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp.

Tổng mức xử phạt đối với V.S.H là 3,25 triệu đồng. Chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, cả hai trường hợp đều được phát hiện từ hình ảnh, video đăng tải trên không gian mạng. Qua đó cho thấy mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, dù diễn ra trên thực tế hay xuất hiện trên mạng xã hội, đều có thể bị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.