TP.HCM xử phạt người lái xe máy buông hai tay trên cầu Ba Son

  • Thứ sáu, 9/1/2026 07:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội CSGT Bến Thành - Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa xử lý một trường hợp người điều khiển xe máy có hành vi buông cả hai tay khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ.

Đôi nam nữ cưỡi SH, thả hai tay trên cầu Ba Son Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.

Thời gian vừa qua, Đội CSGT Bến Thành - Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều hình ảnh, video clip phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân cung cấp. Trên cơ sở đó, đơn vị tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Vào tháng 11/2025, đơn vị tiếp nhận một đoạn video clip ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 61C1-773.XX lưu thông trên cầu Ba Son, phía sau chở theo một phụ nữ và có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy.

SH tha tay Ba Son anh 1

Hình ảnh ghi lại sự việc người đàn ông buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy trên cầu Ba Son (TP.HCM) được lan truyền rộng rãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển đến trụ sở để làm việc.

Ngày 6/1, người điều khiển xe trong đoạn video clip là ông N.L.M.Q (phường An Phú, TP.HCM) đã đến phối hợp giải quyết vụ việc. Theo xác minh, hành vi vi phạm xảy ra vào thời gian trên và chính ông N.L.M.Q là người đăng tải đoạn video clip lên mạng xã hội. Sau đó, khi nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, người này đã chủ động gỡ bỏ nội dung.

SH tha tay Ba Son anh 2

Ông N.L.M.Q làm việc với lực lượng CSGT Bến Thành.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.L.M.Q về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô. Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Bến Thành liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển xe mô tô buông cả hai tay khi tham gia giao thông. Đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, góp phần hạn chế tai nạn và thiệt hại về người, tài sản.

