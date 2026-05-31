Hà Nội thông báo chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai

Danh sách 24 dự án bị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, lĩnh vực như nhà ở, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giáo dục, du lịch và hạ tầng kỹ thuật.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, theo Thông báo số 591/TB-UBND, ngày 30/5/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xử lý các dự án được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 126/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Trong đó có một số dự án như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở ngõ 102 Nguyễn Khuyến của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội; Công trình cao ốc Thanh niên Plaza của Công ty cổ phần cao ốc Thanh niên Detesco; Dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Bắc Lương Sơn; Dự án Tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng của Viện Khoa học công nghiệp Mỏ và Luyện kim; Khách sạn 5 sao của Công ty Cổ phần VIPTOUR - TOGI…

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định, hoàn thành trong ngày 31/5/2026.