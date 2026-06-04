Gia đình làm lễ cầu siêu, hướng dẫn viên Everest bất ngờ trở về

Sau gần 1 tuần mất tích, hướng dẫn viên người Nepal tự bò xuống gần trại căn cứ Everest giữa điều kiện khắc nghiệt, trong khi gia đình ở quê nhà đã bắt đầu làm lễ cầu siêu.

Dawa Sherpa, ngoài 50 tuổi, là một hướng dẫn viên leo núi người Nepal giàu kinh nghiệm, thường được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh "Hillary" để nhắc đến nhà leo núi huyền thoại Edmund Hillary. Ông mất tích vào rạng sáng 30/5 tại khu vực cao trên Everest trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo gia đình, khi mọi hy vọng gần như tắt hẳn, họ đã bắt đầu chuẩn bị các nghi lễ cầu siêu dành cho ông. Tuy nhiên, đến sáng 4/6, ông được đội của Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha (SPCC) phát hiện gần trại căn cứ Everest. SPCC là tổ chức của Nepal chuyên hỗ trợ thiết lập tuyến đường leo núi và thu gom rác thải trên Everest.

"Tôi rất hạnh phúc khi nghe tin này, chúng tôi đã từ bỏ hy vọng. Hôm qua (3/6) chúng tôi thậm chí đã bắt đầu làm lễ cầu nguyện cho người đã khuất", vợ ông, bà Damu Sherpa, nói với The Himalayan Times.

Hillary Dawa Sherpa (áo xanh) được tìm thấy vào ngày 4/6 gần trại căn cứ Everest sau gần một tuần mất tích. Ảnh: Temba Tsheri Sherpa/Facebook.

Pemba Sherpa, đại diện công ty 8K Expeditions, đơn vị điều phối công tác tìm kiếm cứu nạn, cho biết Dawa Sherpa được đội SPCC phát hiện gần trại căn cứ vào sáng 4/6 khi ông đang bò xuống núi. Ngay sau đó, ông được trực thăng đưa tới thủ đô Kathmandu để điều trị. "Tôi đã trao đổi với các bác sĩ. Ông ấy bị một số vết tê cóng nhưng nhìn chung tình trạng ổn định và vẫn tỉnh táo", Pemba Sherpa nói.

Chris Thrall, cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh và là người cùng Dawa Sherpa chinh phục đỉnh Everest ngày 29/5, cho biết cả hai lên tới đỉnh núi cao 8.849 m vào khoảng 17h cùng ngày. Trước khi biết Dawa Sherpa còn sống, Thrall từng đăng video trên Instagram ngày 3/6 để tưởng niệm người đồng hành mà ông tin rằng đã thiệt mạng.

Trong bài đăng, Thrall gọi Dawa Sherpa là "một người khổng lồ hiền lành" và là "con hổ thực thụ của núi non". Ông kể rằng ngày 30/5, khi bắt đầu xuống từ trại 4 ở độ cao khoảng 7.950 m, ngay bên dưới khu vực được gọi là "vùng tử thần" nơi nồng độ oxy cực thấp, Dawa Sherpa đã dừng lại nghỉ.

"Ông ấy ngồi xuống cùng chiếc ba lô. Những người Sherpa thường mang theo khối lượng hành lý rất lớn. Tôi quay lại hỏi: 'Hillary, anh ổn chứ?'. Ông ấy trả lời: 'Tôi ổn, Chris, cứ đi đi'. Điều đó vốn không có gì bất thường. Có lúc tôi đi trước, có lúc ông ấy đi trước", Thrall kể.

Đôi bàn tay rớm máu của Dawa Sherpa. Ảnh: Temba Tsheri Sherpa/Facebook.

Trong quá trình xuống núi, Thrall gặp một nhà leo núi người Ba Lan đang trong tình trạng nguy hiểm sau khi hết oxy bổ sung và bị tê cóng. Ông buộc phải đưa ra lựa chọn giữa việc quay lại tìm Dawa Sherpa - người mà ông tin có thể tự xoay xở như nhiều lần trước - hoặc hỗ trợ nhà leo núi đang gặp nạn.

Thrall quyết định hỗ trợ nhà leo núi người Ba Lan, chia sẻ bình oxy của mình trong suốt quá trình xuống núi. Theo ông, quãng đường từ trại 4 xuống trại 3 thường chỉ mất khoảng 2 tiếng, nhưng lần đó họ phải mất tới 11 tiếng mới hoàn thành.

"Khi đó tôi nhận ra tình hình thực sự rất nghiêm trọng", ông nói.

Sau khi Dawa Sherpa mất tích, các đội tìm kiếm đã được triển khai nhưng không phát hiện thêm dấu vết nào của ông cho đến sáng 4/6, khi ông tự di chuyển xuống gần trại căn cứ.

Đây là một trong những chuyến leo cuối cùng của mùa leo Everest năm nay, thời điểm trên núi chỉ còn rất ít nhà leo núi. Theo số liệu ban đầu từ giới chức Nepal, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, gồm 2 công dân Ấn Độ và 3 người Nepal tham gia công tác chuẩn bị trên Everest.

Dù vậy, mùa leo Everest 2026 cũng ghi nhận số lượng người chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 1.000 người đã lên tới đỉnh Everest, trở thành mùa leo núi đông nhất trong lịch sử được ghi nhận.

Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.