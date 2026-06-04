Triều Tiên muốn học kinh nghiệm du lịch từ Việt Nam

Sau cuộc gặp với đại diện ngành du lịch Việt Nam, phía Triều Tiên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực và học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch.

Du khách Nga tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Wonsan-Kalma ở Triều Tiên, hồi tháng 7/2025. Ảnh: Anastasiya Samsonova.

Chiều 3/6 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu tiếp ông Kim Ju Ryong, Bí thư thứ ba Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam, nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác du lịch song phương.

Tại cuộc gặp, ông Kim Ju Ryong bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch của Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán Triều Tiên cho biết ngành du lịch nước này đang nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời đứng trước nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Những năm gần đây, Triều Tiên đẩy mạnh đầu tư cơ sở lưu trú và hạ tầng phục vụ du lịch. Tuy nhiên, phía nước này cho biết vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý, vận hành khách sạn và phát triển sản phẩm du lịch theo xu hướng hiện đại.

Vì vậy, Triều Tiên mong muốn học hỏi Việt Nam về quản lý lưu trú, vận hành khách sạn, phát triển sản phẩm, ẩm thực và đào tạo nhân lực. Nước này đề xuất mời chuyên gia Việt Nam sang tổ chức các khóa đào tạo, đồng thời cử các đoàn cán bộ quản lý khách sạn, doanh nghiệp lữ hành sang Việt Nam khảo sát mô hình du lịch tại đô thị, miền núi và các điểm đến biển đảo.

Đại diện ngành du lịch Việt Nam và Triều Tiên tại buổi làm việc ở Hà Nội chiều 3/6. (Ảnh: TITC).

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá du lịch là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Ông Hà Văn Siêu cho biết du lịch Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực, nhưng đã phát triển nhờ chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác. Theo ông, việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, thiên nhiên cùng các mô hình như du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn đã góp phần tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng cho Việt Nam.

Việt Nam bày tỏ sẵn sàng đón các đoàn khảo sát từ Triều Tiên đến tìm hiểu thực tế tại những điểm đến nổi bật như vịnh Hạ Long, Sa Pa, Nha Trang hay Phú Quốc.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác du lịch đã ký từ năm 2019, tập trung vào đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quản lý khách sạn và thúc đẩy trao đổi khách du lịch.

Phía Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu xây dựng các tour kết nối Việt Nam - Triều Tiên. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Triều Tiên vẫn là điểm đến còn khá mới mẻ với nhiều du khách Việt, mở ra dư địa hợp tác trong thời gian tới.

Tàu chở khách từ Ga Bắc Kinh (Trung Quốc) đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên), ngày 12/3. Ảnh: Florence Lo/Reuters.

Động thái tăng cường hợp tác với Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang từng bước khôi phục hoạt động du lịch sau nhiều năm gián đoạn. Gần đây, nước này liên tục phát đi tín hiệu mở cửa trở lại khi nối lại một số tuyến vận tải quốc tế, trong đó có tuyến tàu khách giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sau nhiều năm tạm dừng. Một số công ty lữ hành quốc tế cũng bắt đầu đưa khách nước ngoài trở lại Triều Tiên theo các chương trình thử nghiệm tại một số khu vực.

Bên cạnh việc khôi phục kết nối, Triều Tiên cũng đầu tư thêm các dự án hạ tầng du lịch mới. Nổi bật là khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma trên bờ biển phía đông, được giới thiệu là tổ hợp du lịch quy mô lớn với khách sạn, khu vui chơi và bãi biển phục vụ khách nội địa lẫn quốc tế trong tương lai. Những động thái này cho thấy Bình Nhưỡng đang nỗ lực chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của ngành du lịch, trong đó việc tìm hiểu kinh nghiệm từ các quốc gia có ngành du lịch phát triển như Việt Nam được xem là một trong những bước đi đáng chú ý.

Ảnh chụp từ trên cao khu du lịch ven biển Wonsan Kalma ở Wonsan, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.