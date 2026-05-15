Trung Quốc có gì khi Mỹ mang theo dàn doanh nhân nghìn tỷ

Khi phái đoàn Mỹ có sự tham gia của loạt tỷ phú hàng đầu, phía Trung Quốc cũng mời tới quốc yến những đại diện số một ở lĩnh vực công nghệ, chế tạo.

Các thành viên của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: China Daily.

Tối ngày 14/5, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc, một buổi tiệc chiêu đãi cấp cao đã diễn ra với sự tham gia của dàn lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới. Đây được xem là cuộc hội ngộ lịch sử giữa các "ông trùm" công nghệ và công nghiệp của 2 cường quốc.

Danh sách khách mời phía Mỹ gây chú ý với những cái tên như Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) và Tim Cook (Apple). Về phía chủ nhà, sự hiện diện của các tập đoàn đa ngành từ công nghệ, hàng không đến tài chính cho thấy quy mô chiến lược của sự kiện.

Các doanh nhân Trung Quốc ngồi cùng bàn với Elon Musk, Tim Cook bao gồm Jia Shaoqian - Chủ tịch Tập đoàn Hisense, Zhou Qunfei - Chủ tịch Lens Technology, Lu Weiding - Chủ tịch Tập đoàn Wanxiang và Cao Hui - Chủ tịch Fuyao Glass.

Sự góp mặt của các nhà sản xuất linh kiện cốt lõi như Fuyao Glass (kính ôtô, Lens Technology (kính màn hình di động) và Wanxiang (linh kiện ôtô) đại diện cho sức mạnh chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Ngồi cùng bàn với CEO Xiaomi Lôi Quân có những cái tên nổi bật như Ma Chongxian - Chủ tịch Air China, Yang Yuanqing - Chủ tịch Lenovo và Liang Rubo - CEO của ByteDance. Ảnh: CCTV.

Bên cạnh đó, theo tin rò rỉ trên mạng xã hội Weibo, các đơn vị tiêu biểu khác cũng có mặt tại sự kiện bao gồm ByteDance (TikTok), Air China, Haier, Lenovo và các ngân hàng lớn như ICBC, Bank of China.

Sự kết nối giữa các bên được kỳ vọng sẽ giảm bớt căng thẳng thương mại và thúc đẩy các thỏa thuận mới trong lĩnh vực AI và năng lượng sạch.

Tâm điểm của buổi tối đổ dồn vào tương tác giữa Lôi Quân - Chủ tịch Xiaomi và Elon Musk. Theo ghi nhận, ông Lôi Quân đã chủ động tiến đến chào hỏi và dùng điện thoại Xiaomi chụp ảnh cùng CEO Tesla. Elon Musk tỏ ra thân thiện, mỉm cười và hợp tác trước ống kính.

Giới quan sát nhận định đây là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng cao, khi cả hai đều đang dẫn dắt những doanh nghiệp xe điện hàng đầu thế giới.

Tuy vậy, dư luận có những phản hồi trái chiều về cử chỉ của các doanh nhân tại buổi tiệc. Một số ý kiến cho rằng hành động chụp ảnh của Lei Jun là quá vồ vập, nhưng đa số chuyên gia lại đánh giá đây là phong cách ngoại giao thực dụng.

Cuộc gặp gỡ này là tín hiệu cho những bước tiến mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Với sự góp mặt của cả các tập đoàn nhà nước như COMAC hay COSCO, buổi tiệc đã phác thảo nên một mạng lưới hợp tác sâu rộng từ sản xuất máy bay đến vận tải biển quốc tế.