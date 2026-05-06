Ông lớn sản xuất Trung Quốc tìm đến 'mỏ vàng' mới

Thị trường smartphone toàn cầu sụt giảm mạnh đang đẩy hàng loạt nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng sang robot hình người, lĩnh vực được dự báo tăng trưởng gấp 6 lần vào năm 2027.

Tháng 4, robot D1 của Honor, một hãng vốn được biết đến nhờ smartphone, đã vô địch cuộc thi bán marathon tại Bắc Kinh, bỏ xa các đối thủ lâu năm trong ngành như Unitree. Chiến thắng đó thực chất đã được dự đoán từ trước.

"Một trong những lý do dẫn đến chiến thắng là việc chuyển giao công nghệ làm mát từ điện thoại thông minh sang robot, giúp giữ cho động cơ luôn mát sau khi chạy quãng đường 21 km", kỹ sư Yao Bin của Honor cho biết sau cuộc đua.

Robot Lightning của Honor đã phá kỷ lục thế giới của con người khi hoàn thành cuộc đua sớm hơn 6 phút. Quan trọng hơn, chiến thắng này là minh chứng cho một xu hướng đang định hình lại ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc. Trong đó, chuỗi cung ứng smartphone đang dần chuyển dịch sang robot hình người.

Thị trường smartphone co lại

Nguyên nhân sâu xa của cuộc chuyển dịch đến từ cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu. Theo IDC, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến giảm 12,9% trong năm 2026, xuống còn 1,12 tỷ chiếc.

Trong khi đó, thị trường robot hình người đang bùng nổ. Counterpoint Research dự báo sản lượng sẽ vượt 100.000 đơn vị vào năm 2027, tăng gấp 6 lần so với 16.000 đơn vị vào năm 2025. Các ứng dụng trong lĩnh vực hậu cần, sản xuất và ôtô dự kiến chiếm 72% tổng số lượng lắp đặt.

"Ai cũng đang tìm kiếm một đường cong tăng trưởng mới. Lĩnh vực robot còn nhiều dư địa để tái sử dụng công nghệ và năng lực sản xuất, tại sao họ lại không tận dụng", Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research nhận định.

Theo ông Lam, sự giao thoa công nghệ giữa 2 lĩnh vực là rất lớn. Lắp ráp mô-đun camera chính xác, cảm biến MEMS, pin mật độ cao và động cơ xúc giác, tất cả đều là thế mạnh của chuỗi cung ứng smartphone và phù hợp trực tiếp với yêu cầu lắp ráp robot hình người.

Tại Hội chợ Trí tuệ Nhân tạo và Robot Plus ở Thâm Quyến cuối tháng 4, Zhang Qifu, quản lý tại Seavo Technology cho biết thấy sự thay đổi toàn ngành đang diễn ra rõ rệt.

"Hiện tại robot chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhưng giờ đây ai cũng đang đổ xô để giành lấy một phần thị phần đó", ông Zhang cho biết.

Nhiều tên tuổi lớn tham gia

Lingyi iTech, nhà cung cấp quan trọng của Apple, đã nhận đơn đặt hàng từ AgiBot, một trong những công ty robot hàng đầu Trung Quốc, để cung cấp linh kiện cấu trúc cho hơn 10.000 robot. Tháng 9/2025, 2 công ty đã lập liên doanh phát triển robot hình người, với Lingyi nắm 80% cổ phần. Tháng 4 năm nay, Lingyi khai trương nhà máy sản xuất robot tại Bắc Kinh với mục tiêu nâng công suất lên tới 500.000 đơn vị vào năm 2030.

Lens Technology và AAC Technologies, 2 nhà cung cấp linh kiện cấu trúc cho robot D1 của Honor, cũng đang đi theo hướng tương tự.

Everwin Precision, nhà cung cấp linh kiện điện tử tại Thâm Quyến, đã xuất xưởng 690.000 đơn vị linh kiện chính xác phục vụ cho sản xuất robot trong năm 2025, thu về doanh thu 100 triệu nhân dân tệ ( 14,6 triệu USD ). Dù con số này chưa đến 1% tổng doanh thu, công ty xác định robot là động lực tăng trưởng tiếp theo.

Xiaomi cũng không đứng ngoài cuộc. Hãng đang triển khai robot hình người tự phát triển cho dây chuyền sản xuất ôtô của mình.

Tuy nhiên, con đường chuyển đổi không bằng phẳng. Ông Lam cảnh báo robot đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn nhiều so với smartphone. "Công nghệ robot đòi hỏi độ chính xác và độ tin cậy cao hơn nhiều so với điện thoại thông minh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó khăn trong việc chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang sản xuất hàng loạt", ông nói.