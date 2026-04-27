Bình dân hóa robot có con lăn lau sàn

Trên các dòng robot hút bụi, giải pháp con lăn tự làm sạch hiện có ưu thế nhất. Tuy nhiên, không có nhiều sản phẩm giá dưới 20 triệu đồng có công nghệ này.

Kết cấu của robot hút bụi có con lăn tự làm sạch.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang thống trị mảng robot hút bụi tại Việt Nam. Nhóm hãng đi trước như Dreame, Roborock, Ecovacs có hệ thiết bị trải dài, tập trung phân khúc đắt tiền. Một số giải pháp mới bị giới hạn ở tầm giá cao cấp 27-30 triệu đồng, khó để khách hàng mua lần đầu tiếp cận. Các nhà sản xuất mới hơn tham gia cuộc đua này bằng việc bình dân hóa những công nghệ mới.

Eufy gần đây giới thiệu mẫu Omni C28, giá bán lẻ khoảng 14 triệu đồng, có trang bị dạng con lăn lau sàn. Đây được xem là phương án làm sạch tốt nhất hiện tại, khi so với giẻ xoay hay rung. Trước đây, chỉ những model cao cấp, giá trên 20 triệu đồng mới được trang bị công nghệ này.

Các công nghệ lau sàn

Lau sàn, từ chức năng phụ trợ của robot hút bụi, hiện trở thành công dụng quan trọng của máy. Mảng thiết bị mới chưa đóng khung giải pháp, được các nhà sản xuất liên tục thay đổi thiết kế. Từ phương án rung, ép đến xoay giẻ hay con lăn, nhiều biện pháp được tung ra nhằm hỗ trợ làm sạch.

Robot dùng con lăn (trước) và giẻ xoay (sau).

Công nghệ lau rung, được thúc đẩy trên các thiết bị Roborock. Máy sử dụng một cụm động cơ áp điện hoặc siêu âm để tạo ra các dao động ngang với tần số cực cao. Sản phẩm mô phỏng lại chuyển động chà xát tốc độ cao của các bàn chải điện trên một bề mặt tiếp xúc phẳng và rộng hơn. Hạn chế của giải pháp nằm ở lực ép xuống không đủ mạnh, bị phân bổ trên diện tích lớn.

Để khắc phục giải pháp lau rung, hệ thống giẻ xoay tròn ra đời. Nó hiện là giải pháp phổ biến nhất trên toàn ngành, được áp dụng trên thiết bị của Dreame, Xiaomi hay Ecovacs. Lực ép xuống kết hợp xoay giúp phương án này bóc tách vết bẩn khô tốt hơn. Nó cũng tương đối linh hoạt khi có thể mở rộng “cánh tay”, làm sạch khu vực kẽ, góc tường.

Tuy nhiên, hai phương án nói trên đều vấp phải một vấn đề cố hữu. Giẻ lau rung hay xoay đều là vật liệu hấp thụ tĩnh. Khi lượng chất bẩn bám vào vượt ngưỡng xử lý, máy phải quay về đế làm sạch. Quy trình gây thất thoát nước và tốn thời gian. Một số thiết bị kém thông minh, dùng giẻ bẩn chạy khắp căn nhà, có thể gây tác dụng ngược.

Ưu thế của con lăn

Loại con lăn tự làm sạch mới xuất hiện trong năm 2025. Giải pháp mô phỏng các loại máy lau sàn cầm tay. Eufy Omni C28 là sản phẩm rẻ nhất tại Việt Nam được ứng dụng công nghệ này. Diện tích tiếp xúc, áp lực và ma sát trên phương án này đều có lợi thế khi đặt cạnh giẻ rung, xoay. Ưu thế lớn nhất nằm ở khả năng tự làm sạch. Cuộn lăn trong quá trình dọn dẹp có thể được gạt phần nước bẩn, cấp dung dịch mới. Phần giẻ cũng đảm bảo mức độ ẩm chuẩn xác hơn.

Trên các bài thử nghiệm, cuộn giẻ luôn đảm bảo hiệu suất làm sạch tốt hơn phương án khác trong cùng tầm giá.

Mẫu Omni C28 được trang bị giẻ lau tự làm sạch ở phân khúc dưới 20 triệu đồng.

Tuy vậy, nó cũng tồn tại vấn đề về kích thước. Phần robot này phải được tích hợp bình nước sạch và khay chứa chất lỏng bẩn, động cơ bơm và thanh cuộn. Kết cấu này phức tạp hơn hẳn những phương án truyền thống. Người dùng cũng có thêm những bộ phận phải chú ý vệ sinh, bảo trì trong quá trình sử dụng.Nhà sản xuất khó thiết kế thanh cuộn linh hoạt, có thể tiếp cận các vùng kẽ, góc tường.

Ở giá bán tầm trung, Eufy Omni C28 cũng có công suất hút lớn 15.000 Pa, gấp đôi mức tiêu chuẩn 7.000 Pa hay thấy ở phân khúc này. Tuy nhiên, mức này vẫn có khoảng cách với các model flagship, có thể đạt 30.000-36.000 Pa. Chổi cuộn của máy cũng có thiết kế tách đôi, chống rối tóc hiệu quả.

Là hãng mới, nhưng app điều khiển của Eufy vẫn được thiết kế tốt. Chức năng phần lớn đều trực quan, dễ dùng, ít phát sinh lỗi. Phần bản đồ 3D trên phần mềm cũng được xử lý nhanh và cho phép tương tác mượt hơn cả các hãng lớn. Điểm trừ là hệ thống không hỗ trợ chức năng lau riêng biệt. Điều này gây bất tiện khi khách hàng không có nhu cầu hút, vốn tạo ra tiếng ồn lớn.

Tổng thể thiết kế từ Omni C28 cũng độc đáo hơn phong cách thường thấy của các dòng robot hút bụi, lau sàn trên thị trường. Kết cấu bình nước tách rời hoàn toàn khỏi khung giúp tối ưu không gian. Tuy nhiên, thể tích chứa của chúng lại nhỏ hơn các đối thủ trong tầm giá.