Tin buồn về iPhone 18

Apple có thể giảm thông số iPhone 18 để tiết kiệm chi phí, duy trì giá bán tương đương bản tiền nhiệm.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Ảnh: Amateur Photographer.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Fixed Focus Digital cho biết iPhone 18 có thể bị giảm thông số so với bản tiền nhiệm. Điều này giúp Apple tiết kiệm chi phí trong bối cảnh thị trường biến động.

Có 2 thành phần dự kiến bị giảm thông số trên iPhone 18, đầu tiên là màn hình. Theo leaker này, màn hình trên máy sẽ có chất lượng kém hơn. Dây chuyền sản xuất màn hình cũng "lùi lại một bước".

Theo MacRumors, iPhone 17 dùng màn hình 6,3 inch, công nghệ ProMotion với độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Do ProMotion là một trong những nâng cấp nổi bật trên sản phẩm, thông số bị cắt giảm trên iPhone 18 nhiều khả năng xoay quanh độ sáng.

Trong bài viết tiếp theo, Fixed Focus Digital cung cấp thêm thông tin về quyết định của Apple. Thay vì tăng giá iPhone 18, hãng dự tính giảm thông số vài linh kiện, kể cả chip xử lý, để duy trì giá bán bằng năm ngoái.

Dù iPhone 17 và iPhone 17e đều trang bị chip xử lý A19, GPU trên iPhone 17 có 5 nhân, trong khi iPhone 17e là 4 nhân. Với bộ đôi iPhone 17 Pro, chip A19 Pro trang bị 6 nhân GPU.

Với iPhone 18, kế hoạch cắt giảm thông số của Apple bao gồm chỉ trang bị 4 nhân GPU thay vì 5 nhân. Theo chuyên gia tin đồn này, nhiều khả năng Táo khuyết sẽ thay đổi tên chip nhằm "che giấu" việc giảm thông số.

Tài khoản của Fixed Focus Digital xác nhận việc hạ cấp thông số iPhone 18 dòng tiêu chuẩn "đã được xác nhận". Apple dự kiến khởi động giai đoạn kiểm tra xác thực kỹ thuật (EVT) cho iPhone 18 và iPhone 18e vào tháng 6.

Trước đó, leaker này nêu rõ việc hạ cấp thông số iPhone 18 nằm trong chiến lược kiểm soát chi phí mới, bao gồm tinh chỉnh quy trình sản xuất, thông số chip và bộ nhớ. Điều này có thể đưa cấu hình iPhone 18 xuống gần bằng mẫu iPhone 18e, vốn có giá rẻ hơn.

Với iPhone 17 và iPhone 17e, khác biệt giữa 2 sản phẩm đến từ lỗ khuyết Dynamic Island, kích thước màn hình, tần số quét 120 Hz, độ sáng màn hình, camera trước, camera sau và thời lượng pin. Hiện tại, chưa rõ khoảng cách giữa các model kế nhiệm bị thu hẹp đến đâu.

Tài khoản Fixed Focus Digital nhấn mạnh tin đồn này đến từ một nguồn uy tín trước đó, từng dự đoán đúng rằng iPhone 17e vẫn giữ dải khuyết kiểu cũ, không phải Dynamic Island như những tin đồn khác.

iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến ra mắt đầu năm 2027, vài tháng sau khi Apple giới thiệu iPhone 18 Pro. Vào cuối năm nay, hãng dự kiến trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập, trong khi iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air thế hệ 2 sẽ ra mắt đầu năm sau.