Tin buồn cho người chờ MacBook cảm ứng

  • Thứ tư, 22/4/2026 09:23 (GMT+7)
Tình trạng khan hiếm linh kiện có thể khiến Apple lùi lịch ra mắt một số sản phẩm mới, gồm Mac Studio M5 và MacBook Pro màn hình cảm ứng.

MacBook Pro M5 Max và màn hình Studio Display XDR. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết tình trạng khan hiếm chip nhớ khiến một số sản phẩm Apple bị lùi ngày ra mắt, gồm Mac Studio M5 và MacBook Pro màn hình cảm ứng.

"Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ diện rộng có thể khiến Apple hoãn lịch ra mắt các dòng máy tính Mac.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, hãng không muốn vấn đề chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến sản phẩm ngay khi trình làng. Đó là lý do ít nhất 2 trong số các dòng máy sắp ra mắt, Mac Studio và MacBook Pro cảm ứng, có thể ra mắt muộn hơn kế hoạch ban đầu", Gurman nhấn mạnh.

Tình trạng khan hiếm ảnh hưởng đến cả bộ nhớ RAM và ổ cứng SSD. Ban đầu, MacBook Pro 14 và 16 inch với màn hình cảm ứng dự kiến ra mắt cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Tuy nhiên dựa trên tình hình mới nhất, sản phẩm có khả năng trình làng vào đầu năm 2027.

Màn hình cảm ứng là một phần trong thế hệ MacBook Pro tiếp theo, bên cạnh loạt thay đổi về phần cứng và thiết kế. Theo MacRumors, các tính năng được đồn đoán gồm chip M6 Pro/M6 Max, màn hình OLED, lỗ khuyết Dynamic Island và thiết kế mỏng hơn.

Với màn hình OLED, chất lượng hiển thị trên MacBook Pro sẽ cao hơn thế hệ hiện tại với màu đen sâu hơn, độ tương phản được cải thiện.

Để phân biệt những dòng laptop khác, Apple thậm chí có thể dùng tên gọi MacBook Ultra. Trong khi đó, macOS 27 sẽ trang bị giao diện thân thiện với cảm ứng.

Trước đó, cây viết từ Bloomberg cho biết giao diện cảm ứng trên macOS 27 gồm menu ngữ cảnh mới, tăng kích thước nút bấm cùng một số thay đổi khác. Những tính năng này đã hoàn thiện và sẵn sàng phát hành vào cuối năm nay.

Trong nhiều năm, Apple phản đối việc đưa màn hình cảm ứng lên máy Mac. Tại một sự kiện vào tháng 10/2010, cố CEO Steve Jobs khẳng định “bề mặt cảm ứng không phù hợp khi đặt theo chiều dọc” và trang bị cảm ứng cho Mac sẽ “gây tệ hại về mặt công thái học”.

Tuy nhiên, hiện nay Apple lại quảng bá iPad vừa là máy tính bảng cảm ứng, vừa là thiết bị có thể sử dụng với bàn phím. Năm 2023, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg từng đưa tin Táo khuyết đang cân nhắc phát triển các mẫu Mac màn hình cảm ứng, và có vẻ điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực.

MacBook Pro cam ung, Apple MacBook Pro OLED, Mac Studio M5 Max, khan hiem chip nho anh 1

Người dùng trải nghiệm Mac Studio tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Đối với Mac Studio, tin đồn cho biết bản nâng cấp với chip M5 có thể ra mắt giữa năm, trùng thời điểm tổ chức hội nghị WWDC 2026 (tháng 6). Tuy nhiên theo nguồn tin nội bộ, thiết bị sẽ không xuất hiện cho đến tháng 10 do thiếu hụt linh kiện.

Thay đổi lớn nhất trên Mac Studio đến từ chip M5 Max và M5 Ultra. Hiện tại, Apple đang bán Mac Studio với chip M4 Max và M3 Ultra, do dòng M4 không có mẫu Ultra. Ngày giao hàng các phiên bản khá chậm, một số tùy chọn hoàn toàn hết hàng.

Ngành công nghệ đang đối mặt tình trạng thiếu hụt chip nhớ trầm trọng. Theo ghi nhận từ 9to5Mac, hầu hết MacBook Air và MacBook Pro vẫn sẵn hàng, trong khi nguồn cung cho dòng máy để bàn (Mac mini và Mac Studio) đang rất hạn chế.

Phúc Thịnh

MacBook Pro cảm ứng Apple MacBook Pro OLED Mac Studio M5 Max khan hiếm chip nhớ Apple MacBook Pro MacBook Neo Mac Studio OLED macOS 27 khan hiếm nguồn cung bộ nhớ ra mắt laptop máy tính

    1 giờ trước 08:44 22/4/2026

    3 giờ trước 07:23 22/4/2026

    5 giờ trước 05:34 22/4/2026

