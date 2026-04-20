Apple lại ngược dòng

Doanh số iPhone tại Trung Quốc quý I tăng 20% trong bối cảnh hàng loạt đối thủ gặp khó khăn từ chi phí chip.

Dòng iPhone 17 Pro được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Counterpoint Research, doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng 20% trong quý I. Đây là mức tăng mạnh nhất trong các nhà sản xuất hàng đầu, bất chấp thị trường suy giảm do giá chip nhớ đắt lên.

Nhìn chung, doanh số smartphone quý I tại Trung Quốc giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do chủ yếu đến từ đứt gãy chuỗi cung ứng và chip tăng giá.

“Do nhu cầu trì trệ kéo dài, chính sách trợ cấp được chính phủ đưa ra từ đầu năm hầu như không tác động đến thị trường.

Tuy các chương trình khuyến mãi trong Tết Nguyên đán (tháng 2) tạo ra sự thúc đẩy nhất định so với tháng 1, mức giảm giá không thể bù đắp bởi chi phí bộ nhớ tăng”, nhà phân tích Ivan Lam từ Counterpoint Research cho biết.

Apple và Huawei là 2 cái tên ngược dòng với mức tăng lần lượt 20% và 2%. Theo nhà phân tích Ivan Lam, Apple tạo nên khác biệt nhờ giữ giá sản phẩm còn đối thủ tăng giá, người dùng tin tưởng thiết bị của hãng có thể sử dụng ít nhất 3 năm.

Dòng iPhone 17 tiếp tục đóng góp lớn vào doanh số của Apple trong quý gần nhất, kết hợp các chương trình giảm giá và khuyến mãi trợ cấp từ chính phủ.

“Apple được đánh giá có vị thế tốt nhất để vượt qua khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu, đến từ danh mục sản phẩm cao cấp và khả năng quản lý chuỗi cung ứng mạnh mẽ.

Trong khoảng ngắn và trung hạn, Apple nhiều khả năng tự hấp thụ phần chi phí gia tăng và mở rộng thị phần”, đại diện từ Counterpoint Research cho biết.

Doanh số Huawei tăng trưởng nhờ nhu cầu cao ở cả phân khúc cao cấp và giá rẻ, gồm dòng máy Enjoy 90. Nguồn cung dòng Mate 80 được cải thiện, trong khi việc dựa vào chuỗi cung ứng nội địa giúp công ty có lợi thế chi phí trước bối cảnh bộ nhớ toàn cầu đắt lên.

Trong quý I, Huawei ghi nhận thị phần cao nhất tại Trung Quốc (20%). Apple xếp thứ 2 với 19%, các đại diện còn lại trong top 6 lần lượt thuộc về Oppo (16%), Vivo (15%), Honor (13%) và Xiaomi (12%).

Thị phần 6 hãng smartphone lớn tại Trung Quốc quý I/2026 và quý I/2025. Ảnh: Counterpoint Research.

Theo CNBC, các hãng smartphone tại Trung Quốc phải tăng giá sản phẩm, đặc biệt với những model giá rẻ để bảo vệ biên lợi nhuận giữa bối cảnh chip nhớ tăng giá.

Doanh số của Xiaomi tại Trung Quốc trong quý I giảm đến 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Lam, lý do là năm ngoái Xiaomi đã hưởng lợi lớn từ chương trình trợ giá của chính phủ.

Doanh số của Oppo và Honor cũng giảm trong cùng giai đoạn, lần lượt 5% và 3%, trong khi Vivo ghi nhận mức tăng 2% nhờ doanh số tốt trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

OnePlus, thương hiệu con của Oppo, ghi nhận doanh số quý I tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ dòng Ace 6 và Turbo 6. Theo chiến lược ưu tiên lợi nhuận, Oppo là hãng đầu tiên tăng giá một số model vào ngày 16/3, ảnh hưởng đến nhu cầu và động lực đổi máy.

Lam dự báo thị trường smartphone Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quý II, đặc biệt khi các thương hiệu trong nước tìm cách tăng giá thêm.

“Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán Apple và Huawei sẽ có kết quả khả quan, trong đó Huawei có thể tăng trưởng mạnh hơn nhờ nhu cầu ổn định với phân khúc cấp thấp”, đại diện từ Counterpoint Research nhấn mạnh.

Trong bối cảnh áp lực chi phí, thị trường smartphone Trung Quốc năm 2026 có thể giảm 9%, nhưng vẫn sẽ vượt trội mức trung bình toàn cầu.