Đột phá hứa hẹn của Apple với iPhone gập

Thay vì giải quyết vấn đề bản lề gây ra nếp gấp trên màn hình thiết bị gập, Apple đã tìm ra hướng giải quyết mới bằng cách ứng dụng khoa học vật liệu.

Cho đến năm 2026, thị trường điện thoại gập vẫn đang vật lộn với nếp gấp trên màn hình và thiết kế bản lề cồng kềnh. Để làm phẳng màn hình, các thiết kế hiện nay vẫn tập trung vào bản lề, tấm đỡ và hệ thống căng cơ học

Tuy nhiên, nhiều thế hệ điện thoại gập vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn điều này dù đã có thiết kế bản lề tinh vi. Những cải tiến về phần cứng đã giảm mức độ nhăn nhưng không giải quyết được vấn đề vật liệu nhiều lớp phản ứng như thế nào với lực tác động lặp đi lặp lại.

Theo AppleInsider, với mục tiêu về màn hình "gần như không nếp gấp", Apple đã chọn cách tiếp cận khác cho chiếc iPhone gập.

Cụ thể, các bằng sáng chế mới nhất của Táo khuyết đã mô tả phần kính có độ dày thay đổi và các chiến lược vật liệu được thiết kế để quản lý tốt hơn ứng suất trên toàn màn hình. Các vùng mỏng hơn ở chỗ nếp gấp giúp cải thiện độ linh hoạt, trong khi các vùng dày hơn ở xa chỗ gấp giúp duy trì độ bền.

Thiết kế này hướng đến việc kiểm soát sự biến dạng trên toàn bộ tấm nền màn hình, thay vì chỉ dựa vào khả năng chịu lực của cấu trúc.

AppleInsider cho rằng nhà sản xuất iPhone thường chỉ tham gia vào các danh mục sản phẩm mới sau khi những hạn chế kỹ thuật quan trọng đã được giảm thiểu, và iPhone gập dường như đang tiến gần đến điểm đó.

Việc ưu tiên độ bền và tính nhất quán hơn có thể làm giảm kỳ vọng nếu độ rõ nét của các nếp gấp được giảm thiểu đáng kể. Mặc dù vậy, những cải tiến về vật liệu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vật liệu về lâu dài, một mối lo ngại lớn đối với các thiết bị gập.

Trong bài đăng mới, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg khẳng định iPhone màn hình gập vẫn sẽ ra mắt đúng hạn cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào tháng 9, và sản phẩm sẽ được phát hành vào tuần tiếp theo.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, iPhone Fold trang bị màn hình ngoài 5,3 inch, màn hình trong 7,7 inch. Kích thước màn hình trong của máy có thể xấp xỉ iPad mini, trong khi màn hình ngoài sẽ tương đương iPhone cỡ nhỏ.

Apple dự định sử dụng tỷ lệ 4:3 cho màn hình trong, đồng nghĩa iPhone Fold có hình dạng tương tự iPad khi mở ra, chiều dài rộng nhưng chiều cao hẹp hơn đa số smartphone màn hình gập hiện nay.

iPhone Fold dự kiến mỏng 4,5 mm khi mở ra. Để đạt con số này, Apple được cho phải đánh đổi vài tính năng. Thiết bị sẽ không có camera telephoto, loại bỏ Face ID để thay bằng Touch ID, tích hợp vào nút nguồn giống iPad.