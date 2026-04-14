Làm gì khi bị khoá SIM sau 15/4?

Thông tư 08/2026 siết chặt thuê bao di động với lộ trình khóa SIM 3 bước. Người dùng cần nắm rõ từng giai đoạn giúp người dùng kịp xử lý, tránh mất số di động quan trọng.

Thông tư 08/2026 được ban hành ngày 31/3 đang thắt chặt việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Trường hợp thông tin không chính xác hoặc vi phạm các quy định xác thực, số điện thoại của người dùng sẽ bị xử lý theo một lộ trình gồm 3 bước, gồm khóa một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Ở mỗi giai đoạn, mức độ xử lý sẽ tăng lên và cách khắc phục cũng khác nhau. Việc nắm rõ tình trạng thông tin trên SIM sẽ giúp người dùng nhanh chóng có biện pháp khắc phục, tránh gián đoạn liên lạc hoặc mất đi số điện thoại gắn liền với nhiều tài khoản quan trọng.

Kể từ ngày 15/4, những trường hợp có thể bị thu hồi SIM sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng qua tin nhắn. Thông thường, chủ thuê bao có 30-60 ngày để hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật lại thông tin.

Thao tác xác minh khi SIM thuộc diện bị khóa sau ngày 15/4. Ảnh: Xuân Sang.

Nếu qua giai đoạn này, nhà mạng sẽ gửi mức cảnh báo nhẹ nhất bằng cách khoá SIM một chiều. Thuê bao không thể thực hiện cuộc gọi đi hay gửi tin nhắn, nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi đến và nhận mã OTP bình thường.

Ngay khi phát hiện tình trạng này, người dùng hoàn toàn có thể tự xử lý tại nhà thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My Mobifone) hoặc truy cập ứng dụng VNeID. Hệ thống yêu cầu thực hiện đối soát thông tin và quét sinh trắc học khuôn mặt. Người không rành thao tác trực tuyến có thể mang giấy tờ tùy thân ra trực tiếp cửa hàng trực tiếp của các đơn vị viễn thông để được nhân viên hỗ trợ cập nhật.

Nếu bỏ qua các cảnh báo ở giai đoạn một, thuê bao sẽ chuyển sang tình trạng bị khóa hai chiều. Lúc này, điện thoại sẽ bị cắt đứt mọi liên lạc, không thể kết nối mạng di động cũng như nhận mã OTP.

Ở mức độ này, người dùng khó xử xử lý trực tuyến khi các chức năng trên SIM bị dừng toàn bộ. Khi đó, khách hàng bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân gắn chip (hoặc hộ chiếu) đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Tại quầy, nhân viên sẽ tiến hành xác minh danh tính, đối chiếu dữ liệu và sau đó mới mở lại dịch vụ.

Người dùng có khoảng 5 ngày kể từ khi bị khoá SIM hai chiều để phục hồi, nếu không, sẽ bị mất số vĩnh viễn.

Ngoài ra, việc xác thực khi tháo SIM và lắp sang một chiếc điện thoại khác nằm trong quy định bắt buộc. Nếu không thực hiện quét khuôn mặt để xác minh chính chủ trong vòng 2 giờ kể từ khi thao tác, SIM sẽ bị khoá.

Khách hàng sở hữu nhiều số di động sẽ phải nhập mã OTP gửi về thuê bao đầu tiên được xác minh. Với khách hàng nước người nước ngoài, được cấp định danh điện tử tại Việt Nam, có thể thao tác trực tuyến trên VNeID. Nếu không, đối tượng này dùng hộ chiếu nhằm xác minh trực tiếp ở các cửa hàng nhà mạng.

Để không bị đẩy vào tình thế bị động, khách hàng cần chủ động kiểm tra xem SIM đang dùng đã được chuẩn hóa thông tin chưa. Người dân có thể tra cứu số điện thoại cá nhân qua VNeID hoặc nhắn tin theo cú pháp “TTTB Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân” gửi đến tổng đài 1414.