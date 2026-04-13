Khủng hoảng chip nhớ có thể kéo dài 10 năm

  • Thứ hai, 13/4/2026 08:00 (GMT+7)
CEO Phison cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong nửa cuối 2026 và khó giải quyết trong 10 năm tới do nhu cầu AI đang vượt xa khả năng sản xuất.

Khủng hoảng chip nhớ khiến nhiều lĩnh vực chao đảo. Ảnh: Bloomberg.

Jiancheng Pan, CEO của Phison, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý. Ông cho rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ "rất nghiêm trọng" trong nửa cuối năm 2026, dẫn đến việc nhiều lĩnh vực gia dụng khó tìm được nguồn cung linh kiện với mức giá phù hợp.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu và nguồn cung. Tốc độ tạo dữ liệu AI đang tăng gấp trăm lần, nhưng các nhà sản xuất bộ nhớ chỉ có thể tăng công suất tối đa 50% bằng cách xây thêm nhà máy. Khi ứng dụng AI còn tiếp tục phát triển, nhu cầu bộ nhớ sẽ không giảm. Ông Pan dự báo tình trạng mất cân bằng này sẽ sớm trở thành trạng thái bình thường của thị trường.

Áp lực sẽ đặc biệt rõ ràng vào cuối năm. Khi Nvidia bắt đầu giao dòng chip AI thế hệ mới Rubin, toàn bộ công suất sẽ dồn sang sản xuất linh kiện này. Ngoài ra, việc Apple dự kiến ra mắt iPhone mới vào quý IV/2026 càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hàng. "Có tiền nhưng không mua được hàng" là cụm từ ông Pan dùng để mô tả tình huống doanh nghiệp chậm chân có thể phải đối mặt.

Sau cùng, ông Pan cũng cảnh báo về cấu trúc lợi nhuận bất thường đang hình thành trong ngành. Biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất bộ nhớ đang tăng vọt lên hơn 80%. Ông cho đây là dấu hiệu không lành mạnh và kêu gọi duy trì ổn định giá để tránh kìm hãm toàn ngành.

Chip anh 1

Nhu cầu chip AI tăng mạnh khiến nguồn cung trên thị trường chênh lệch rõ rệt. Ảnh: Bloomberg.

Về xu hướng dài hạn, Pan nhận định AI đang chuyển dịch từ giai đoạn huấn luyện sang suy luận và ứng dụng thực tiễn, kéo theo sự chuyển đổi từ "cuộc đua sức mạnh tính toán" sang "cuộc đua chi phí và hiệu quả". Chìa khóa của giai đoạn tiếp theo là "điện toán đám mây lai", kết hợp giữa thiết bị cục bộ và lưu trữ trên không gian chung. Khi mô hình này phổ biến, lượng dữ liệu trao đổi giữa các lớp hạ tầng sẽ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lưu trữ tiếp tục leo thang.

Pan kết luận hiệu ứng AI sẽ thúc đẩy ngành lưu trữ phát triển đến mức "phải mất thêm 20 năm nữa mới hoàn thiện". Dù thị trường tiêu dùng hiện suy yếu trong ngắn hạn, lĩnh vực này dự kiến phục hồi từ tháng 9.

Minh Hoàng

Chip Thái Bình iPhone Chip CEO Phison AI Jiancheng Pan

