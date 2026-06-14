T1 thắng Gen.G nghẹt thở, giành vé đến MSI 2026

T1 vừa chính thức trở thành hạt giống số 2 khu vực LCK tham dự giải đấu MSI 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ duyên nợ Gen.G Esports.

Faker và đồng đội lần thứ 5 liên tiếp góp mặt tại đấu trường MSI. Ảnh: LCK.

Chiều 14/6, T1 chính thức giành tấm vé thứ hai của khu vực LCK tham dự MSI 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đương kim vô địch Gen.G Esports. Kết quả này giúp T1 có năm thứ 5 liên tiếp góp mặt tại đấu trường MSI. Do là hạt giống số 2, hành trình sắp tới của Faker và các đồng đội sẽ phải bắt đầu ngay từ vòng Play-In.

Ở ván đầu tiên, Gen.G đã chủ động nhập cuộc với một đội hình mạnh mẽ trong việc đẩy đường và ép sân sớm. Lối chơi kiểm soát mục tiêu chặt chẽ của họ khiến các mũi nhọn bên phía T1 hoàn toàn nghẹt thở.

Những tình huống phối hợp di chuyển bài bản của "con bài" Leesin trong tay Canyon - tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và giúp Gen.G tước đi tài nguyên của đối phương. Họ nhanh chóng áp đặt thế trận, để vươn lên dẫn trước 1-0 một cách áp đảo.

Gen.G áp đảo T1 ở ván đấu đầu tiên.

Giai đoạn đầu của ván 2 chứng kiến màn giao tranh nảy lửa ở khu vực đường dưới giúp xạ thủ Peyz đem về chiến công đầu quan trọng. Đến phút 28, T1 tổ chức vây hãm và hạ gục 4 thành viên của Gen.G ngay tại hang Baron để chiếm lấy bùa lợi tối thượng.

Dù vấp phải sự kháng cự dữ dội từ Anivia trong tay Chovy ở trục đường giữa, T1 vẫn biết cách sửa sai bằng việc tập trung vào các mục tiêu lớn. Phút 38, họ quét sạch đội hình đối phương tại đường dưới rồi đẩy thẳng nhà chính, cân bằng tỷ số 1-1.

Màn trình diễn ấn tượng của xạ thủ Peyz đã giúp T1 cân bằng tỷ số.

Ở ván 3, Gen.G hoàn toàn làm chủ nửa đầu ván đấu nhờ các pha xử lý kỹ năng cá nhân chuẩn xác của cả đội hình. Họ liên tục tích lũy lợi thế và dễ dàng bỏ túi thành công Linh Hồn Rồng Đất cùng bùa lợi Baron để dồn ép T1 vào thế phòng ngự.

Tuy nhiên, bước ngoặt không tưởng xuất hiện ở phút thứ 43 tại hang Rồng Thượng Cổ. Nhờ sự tỏa sáng rực rỡ từ vị tướng Senna trong tay Peyz, T1 lật ngược thế cờ ngoạn mục, giành chiến thắng giao tranh tổng quyết định để vươn lên dẫn trước 2-1.

Dù bị áp đảo gần như toàn bộ ván đấu, T1 đã xuất sắc lật ngược tình thế ở 2 pha giao tranh cuối tại hang rồng.

Rơi vào thế bị dồn vào chân tường, nhà đương kim vô địch Gen.G dồn lực đáp trả cực kỳ mạnh mẽ ngay từ giai đoạn cấm chọn. Họ xây dựng một hệ thống vận hành mạch lạc, liên tục khai thác triệt để các khoảng trống do T1 lộ ra.

Đội hình T1 gặp nhiều lúng túng trước áp lực dồn dập và phải nhận thất bại tương đối chóng vánh. Trận đấu một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát khi Gen.G đưa tỷ số series chung cuộc về mức hòa 2-2.

Trận đấu quay trở lại vạch xuất phát một cách chóng vánh ở ván 4.

Ở ván đấu quyết định, T1 sở hữu chiến công đầu sớm nhờ hạ gục Canyon nhưng sau đó liên tục để mất người và Sứ Giả ở đường trên. Thậm chí, Ryze trong tay Faker còn bị Renekton của Kiin hạ gục đơn độc, đẩy T1 vào tình thế báo động.

Thế trận chỉ thực sự xoay chiều ở phút 22 tại hang Rồng Gió, nơi Faker tỏa sáng rực rỡ với cú Triple Kill (hạ gục 3 mạng liên tiếp) bản lề để mang về bùa lợi Baron. Thừa thắng xông lên, Naafiri của Oner tiếp tục bỏ túi cú Triple Kill thứ hai, giúp T1 tràn vào căn cứ Gen.G ở phút 27 và ấn định thắng lợi kịch tính 3-2.

Ryze của Faker và Naafiri trong tay Oner "càn quét" toàn bộ đội hình Gen.G trong ván cuối.

Trước loạt trận sinh tử này, tập thể T1 từng phải nhận không ít hoài nghi về mặt phong độ sau thất bại trước Hanwha Life Esports ở nhánh thắng.

“Chúng tôi đã không chuẩn bị sẵn sàng”, Lee “Faker” Sang-hyeok thừa nhận thẳng thắn trước truyền thông. Dù vậy, chiến thắng nghẹt thở trước Gen.G đã một lần nữa chứng minh bản lĩnh vượt khó đúng lúc của nhà đương kim vô địch thế giới.