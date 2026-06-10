Hiệp hội quán net kiện cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại

Hiệp hội quán Internet (PC Bang) Hàn Quốc phản đối việc Riot Games chặn truy cập League of Legends tại các cơ sở không dùng gói trả phí.

Liên Minh Huyền Thoại, Valorant vẫn là những game online phổ biến ở Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Hiệp hội quán Internet Hàn Quốc chuẩn bị khiếu nại Riot Games lên Ủy ban Thương mại Công bằng nước này. Động thái này diễn ra sau khi nhà phát hành game hạn chế quyền truy cập trò chơi tại một số cơ sở đã ngừng dùng dịch vụ thành viên trả phí.

Theo Hiệp hội các quán Internet Hàn Quốc (KIPC), tổ chức này dự kiến biểu tình trước Khu phức hợp Chính phủ Gwacheon vào ngày 11/7. Sau đó, hiệp hội sẽ tiếp tục các thủ tục pháp lý liên quan. KIPC cho rằng việc Riot Games chặn IP hoặc hạn chế sử dụng game với lý do chấm dứt dịch vụ trả phí có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh Công bằng.

Trước đó, KIPC đã nộp đơn lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Hiệp hội yêu cầu áp dụng lệnh cấm đối với Riot Games trong vụ việc này. Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 17/7.

Tâm điểm tranh cãi là dịch vụ nhượng quyền trả phí dành cho quán Internet. Tại Hàn Quốc, các công ty game thường ký thỏa thuận riêng với cơ sở để cung cấp quyền lợi trong game. Với Riot Games, dịch vụ này được vận hành từ năm 2011. Các quán Internet tham gia có thể cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào toàn bộ tướng và trang phục trong game.

Mô hình này từng được nhiều chủ quán chấp nhận vì giúp thu hút người chơi. Tuy nhiên, xung đột bùng lên từ tháng 11/2025. Khi đó, Riot Games thông báo tăng phí dịch vụ khoảng 15%. KIPC sau đó khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Công bằng.

2 bên từng đạt thỏa thuận vào tháng 3 về việc mở rộng quyền lợi cho các quán Internet liên kết. Tuy nhiên, một số chủ cơ sở vẫn dừng dịch vụ trả phí. Lý do liên quan đến gánh nặng chi phí có thể lên tới 2-2,5 triệu won/tháng (khoảng 1.650 USD ) cho mỗi cửa hàng.

Sau đó, Riot Games công bố chính sách chặn quyền truy cập trò chơi đối với các quán Internet đã chấm dứt dịch vụ thành viên trả phí. Theo nội dung được cung cấp, khoảng 500 địa điểm đã dừng dịch vụ. Con số này tương đương khoảng 10% tổng số quán Internet đăng ký dịch vụ trả phí.

Riot Games cho rằng biện pháp của họ là hợp lý, với lập luận rằng người dùng cá nhân có thể chơi miễn phí tại nhà. Tuy nhiên, chủ quán Internet đang cung cấp trò chơi cho mục đích thương mại. Vì vậy, họ cần trả phí sử dụng hợp lý cho chủ sở hữu bản quyền, tương tự âm nhạc, video hoặc phần mềm.

KIPC phản bác quan điểm này. Hiệp hội cho rằng việc đăng ký dịch vụ trả phí phải là lựa chọn của chủ doanh nghiệp. Theo KIPC, League of Legends (LOL) và Valorant là các trò chơi miễn phí cho người dùng. Vì vậy, việc chặn truy cập với lý do không tham gia dịch vụ trả phí có thể bị xem là ép buộc ký hợp đồng.

Ngoài vấn đề phí, KIPC cũng chỉ trích chất lượng dịch vụ. Họ nói rằng League of Legends thường gặp sự cố kết nối vào cuối tuần và ngày lễ. Khi máy chủ gặp lỗi, chủ quán Internet là bên trực tiếp đối mặt với phàn nàn của khách hàng.