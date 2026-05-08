LCK lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội đánh dấu lần đầu các trận đấu chính thức của giải Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc (LCK) được tổ chức trong nước.

KIWOOM DRX - đội tuyển eSports hàng đầu đến từ Hàn Quốc lần đầu tiên chọn Việt Nam làm sân nhà.

2026 LCK Team Roadshow, được tổ chức tại Hà Nội cuối tuần này, quy tụ DRX trong vai trò "chủ nhà" cùng hai đội khách mời Gen.G Esports và Hanwha Life Esports, hai đội tuyển giàu thành tích và có sức mạnh hàng đầu ở LCK hiện tại.

Đây cũng là lần đầu các trận đấu chính thức thuộc LCK được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc đáng chú ý thị trường eSports. Lượng người hâm mộ khổng lồ trở thành mục tiêu các tổ chức Hàn Quốc hướng đến. Sự kiện gặp gỡ T1 cuối năm ngoái gây chú ý với gần 20.000 người tham gia.

Ở Roadshow của DRX, ngoài hai trận đấu chính, các hoạt động bên lề với khách mời sẽ được tổ chức. Người hâm mộ có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ cũng như nhiều trải nghiệm tương tác khác.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh, sinh năm 2007) - người nước ngoài đầu tiên thi đấu trong LCK. Người chơi này được xem là điểm kết nối giữa sân chơi quốc tế và cộng đồng đâm mê Liên Minh Huyền Thoại trong nước.

eSports hiện có người xem khổng lồ tại Việt Nam, chủ yếu tập trung ở độ tuổi dưới 30. Gần đây, trò chơi không khỉ thu hút nam giới, đối tượng chơi game chính, mà còn có sự tham gia của khán giả nữ. Các đội tuyển Hàn Quốc áp dụng công thức xây dựng các nhóm nhạc thần tượng sang thể thao điện tử, mở rộng độ nhận diện và tiềm năng kinh doanh.

Năm nay, các sự kiện LCK lần đầu được mang khỏi Hàn Quốc. Chung kết LCK Cup diễn ra ở Hong Kong. Roadshow của DRX được xem là bước thử nghiệm cho tiềm năng xuất khẩu eSports nước này đến Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xem là điểm đến tiềm năng nhất. T1, Gen.G, HLE đều đã đến Việt Nam trong những năm trước.