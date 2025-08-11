Game thủ được dự Quốc yến đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc là ai

Trần Bảo Minh, game thủ Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ có mặt trong danh sách tham dự quốc yến Việt Nam - Hàn Quốc vào tối 11/8.

Trần Bảo Minh trong màu áo DRX. Ảnh: DRX.

Theo TTXVN, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tối 11/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Quốc yến có sự tham gia của các lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc lớn.

Theo hãng Thông tấn Yonhap, trong thông cáo bằng văn bản, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống bà Kang Yoo Jung cho hay có tổng cộng 66 nhân vật từ giới chính trị, doanh nghiệp, tài chính và văn hóa… sẽ tham dự vào bữa tiệc tối vào cùng ngày.

Ngoài các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, thể thao, nghệ thuật, xuất hiện tên Trần Bảo Minh (LazyFeel), tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sinh năm 2007, đang thi đấu tại giải vô địch Hàn Quốc. Vận động viên này tạo ra cột mốc đáng nhớ, khi là game thủ ngoại quốc đầu tiên ra sân ở đấu trường này.

Trong suốt 15 năm lịch sử trò chơi, khu vực Hàn Quốc nổi tiếng với việc luôn sử chỉ sử dụng người chơi nội địa. Lý do chính đến từ trình độ người chơi của nước này vượt trội phần còn lại, tuyển thủ từ nước khác không có cơ hội. Game thủ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc còn được “xuất khẩu” đến những giải đấu lớn khác như Trung Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…

Do vậy, việc Trần Bảo Minh ra sân cho DRX tại LCK Cup 2025 trở thành sự kiện đáng chú ý.

Tuyển thủ trẻ này được DRX tìm ra sau đợt tìm kiếm tài năng trẻ tại Việt Nam hồi 2023. Anh là một trong hai người chơi được lựa chọn để đến Hàn Quốc thực tập. LazyFeel chơi ở vị trí xạ thủ, cũng là người Việt Nam đầu tiên đạt được vị trí Top 1 trên bảng xếp hạng Thách đấu Hàn Quốc, máy chủ khắc nghiệt nhất thế giới.

Trước LazyFeel, trường hợp xuất ngoại thành công nhất thuộc về SofM. Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam gia nhập Snake Esports tại giải Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc (LPL) và trở thành một trong những huyền thoại của khu vực này. Anh được mệnh danh là người đã tái định nghĩa lại khu rừng LPL. SofM cũng giành được chức Á quân Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2020, trong màu áo Suning.

Sau khi được ra mắt, Trần Bảo Minh trở thành cầu nối về thể thao điện tử giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Anh là khách mời của nhiều sự kiện thúc tiến thương mại, du lịch hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong danh sách khách mời của Tổng thống Hàn Quốc có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của nước này, có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Các cá nhân tiêu biểu như Chủ tịch SK Group kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn ôtô Hyundai Chung Eui Sun, Chủ tịch LG Group Koo Kwang Mo, Chủ tịch Lotte Group Shin Dong Bin…

Một số gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực khác, như huấn luyện viên Park Hang Seo hay diễn viên Ahn Jae Wook cũng sẽ có mặt.