Hà Nội mạng nhanh nhất cả nước, TP.HCM hạng 3

Tốc độ mạng trung bình của cả nước tiếp tục đạt mức kỷ lục trong tháng vừa qua, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó Hà Nội có tốc độ mạng nhanh nhất.

Tốc độ mạng di động và cố định của Việt Nam đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Tuấn Anh.

Internet Việt Nam tháng 7 có tốc độ tải xuống là hơn 258 Mbps và tải xuống hơn 195 Mbps, đều là các mức cao nhất trong một năm trở lại đây, theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tốc độ tải xuống cao gấp 2,6 lần so với thời điểm tháng 7/2024 trong khi tối độ tải lên cao gấp 2 lần.

Ngoại trừ tháng 2, 3 và 4 năm nay, tốc độ mạng cố định băng rộng của Việt Nam liên tục tăng trong một năm trở lại đây và đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Trong số các tỉnh thành, Hà Nội đã quay trở lại vị trí dẫn đầu về tốc độ Internet trong 3 tháng trở lại đây, sau 2 tháng 4 và 5 xếp thứ hai sau Hải Phòng. Trong tháng 7, Hà Nội có tốc độ tải xuống hơn 330 Mbps, cao hơn Hải Phòng ở vị trí thứ hai với 311 Mbps và TP.HCM ở vị trí thứ ba 275 Mbps.

5 thành phố có tốc độ mạng nhanh nhất lần lượt là Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Giữa các nhà mạng, Viettel đang có tốc độ tải xuống, tải lên trung bình đều cao nhất, lần lượt là 287 Mbps và 225 Mbps. CMC, VNPT và FPT lần lượt xếp các vị trí tiếp theo, theo dữ liệu VNNIC dựa trên crowd-sourcing.

Tốc độ mạng Internet di động của Việt Nam cũng đang ở mức cao nhất trong một năm trở lại đây, tải xuống 83 Mbps và tải lên 29 Mbps, cải thiện 40-50% so với cùng kỳ 2024.

Đà Nẵng là thành phố có tốc độ Internet di động vượt trội so với các thành phố khác, tải xuống 209 Mbps, gấp hơn 2 lần so với TP.HCM ở vị trí thứ hai. Theo sau là Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng.

Trong 3 nhà mạng lớn, Viettel là nhà mạng có tốc độ Internet di động cao nhất. Mạng di động Viettel có tốc độ tải xuống 98 Mbps, cao hơn 30% so với tốc độ tải xuống của mạng di động VNPT ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên tốc độ tải lên của 2 nhà mạng không có khác biệt đáng kể.