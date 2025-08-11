Khách Ấn Độ bay đến Việt Nam mua MacBook, 'lãi' được chuyến đi chơi

Một người đàn ông tại Ấn Độ chia sẻ anh đã có một kỳ nghỉ 11 ngày tại Việt Nam và mua được MacBook với giá rẻ hơn nhiều tại đây.

Chiếc MacBook Pro M14 được người đàn ông mua tại Việt Nam. Ảnh: Reddit/Shuict.

Một người Ấn Độ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao sau khi chia sẻ cách mua một chiếc MacBook mới với giá rẻ hơn đáng kể. Người này đã đăng tải lên Reddit, cho biết ngoài tận hưởng kỳ nghỉ 11 ngày gần bờ biển ở Việt Nam, anh còn mua được máy tính mới với giá rẻ hơn tại Ấn Độ.

“Nếu định mua MacBook hoặc iPhone trị giá hơn 2 lakh rupee ở Ấn Độ (gần 60 triệu đồng), tin tôi đi, rất đáng để thực hiện một chuyến đi ngắn đến Việt Nam. Bạn sẽ mua được thiết bị rẻ hơn và còn tranh thủ được một kỳ nghỉ ngắn", anh viết trên Reddit.

Người đàn ông chia sẻ bảng phân tích chi phí. Anh nhận định giá MacBook ở Ấn Độ rất cao do thuế nhập khẩu và mô hình định giá cao cấp của Apple tại nước này. Một chiếc máy tính MacBook Pro M4 14 inch mua trên sàn Amazon tại Ấn Độ có giá gần 190.000 rupee (gần 57 triệu đồng), với ưu đãi khi dùng thẻ còn 185.000 rupee.

Trong khi đó, chiếc MacBook mua tại Việt Nam chỉ có giá hơn 47 triệu đồng, và còn được hoàn lại 8,5% thuế VAT, tức khoảng hơn 3 triệu tại sân bay Nội Bài. Người đàn ông cho biết nhân viên tại cửa hàng thậm chí còn cho phép anh mở hộp MacBook để kiểm tra, sau đó niêm phong lại nhằm đảm bảo đủ điều kiện hoàn thuế VAT tại sân bay.

Theo bài đăng, anh đã đặt chuyến bay khứ hồi rẻ nhất đến Hà Nội, làm việc từ xa trong suốt thời gian ở đây và dành thời gian rảnh để khám phá thành phố. Trong chuyến đi này, anh còn ghé hơn 15 cửa hàng để tìm mức giá tốt nhất.

Nếu trừ đi chi phí mua MacBook, chuyến đi 11 ngày đến Việt Nam của anh chỉ tốn 48.000 rupee (hơn 14 triệu đồng), bao gồm vé máy bay, phí làm visa trực tuyến, tham quan Hạ Long, Ninh Bình. Bài đăng của anh cũng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch cho người ăn chay, sử dụng phương tiện công cộng, hay chuẩn bị các loại tiền nào.

Ở cuối bài viết, người này còn giới thiệu dịch vụ “mua hàng hộ” của mình. “Chỉ cần tài trợ chuyến đi của tôi từ 15.000-20.000 rupee, bạn vẫn sẽ tiết kiệm được từ 15.000-20.000 rupee cho mỗi thiết bị và nhận máy sau 1 ngày”, anh viết.

Phía dưới bình luận, nhiều người khen ngợi ý tưởng và nói rằng sẽ đến Việt Nam một lần, có thể chỉ để du lịch. Một tài khoản đồng tình, nhận xét giá các sản phẩm của Apple tại Ấn Độ đang ở mức cao.

MacBook ở nước này bị đội giá mạnh do thuế nhập khẩu đến 20% và thuế dịch vụ hàng hóa (GST) 18%, cùng với chi phí phân phối, lợi nhuận đại lý, logistics, và thiếu cạnh tranh. Theo dữ liệu chuyển đổi từ tháng 7 của trang Face of IT, giá thiết bị này tại Ấn Độ cao hơn Australia, UAE, Hong Kong do các chính sách thuế khác nhau.