Thiết bị này sẽ tạo ra xu hướng mới trên thị trường smartphone

Siêu phẩm mỏng nhẹ iPhone 17 Air của Apple được đồn đoán sẽ khuấy động thị trường, định hình lại xu hướng thiết kế smartphone trong tương lai.

Concept iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng và thanh camera mới lạ. Ảnh: GizmoChina.

iPhone 17 Air có thể là mẫu điện thoại mới mang lại một "làn gió" thực sự cho dòng smartphone hàng đầu của Apple. Thay vì thiết kế ít thay đổi trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, iPhone 17 Air có thể sẽ khởi xướng một xu hướng mới trên thị trường, biến những chiếc flagship siêu mỏng trở thành trào lưu tiếp theo.

Nhiều khả năng Apple sẽ thay thế mẫu iPhone 17 Plus bằng chiếc iPhone 17 Air mới. Cái tên "Air" được cho là sẽ đại diện cho một thiết kế siêu mỏng và nhẹ. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này có thể chỉ dày từ 5,5-6 mm, qua đó trở thành chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử.

Dù Samsung đã ra mắt chiếc flagship siêu mỏng Galaxy S25 Edge trước, sự tham gia của Apple vào cuộc đua này với iPhone 17 Air được cho là sẽ củng cố và biến thiết kế này thành một xu hướng chủ đạo. Để giải quyết những lo ngại về độ bền, một số nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone 2025 duy nhất được trang bị khung viền titan.

Galaxy S25 Edge, đối trọng của iPhone 17 Air đến từ Samsung. Ảnh: GsmArena.

Nhờ khung titan, iPhone 17 Air được kỳ vọng sẽ có cấu trúc chắc chắn nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, tương tự Galaxy S25 Edge. Thiết kế này được cho là sẽ giúp máy tránh được tình trạng bị bẻ, uốn cong từng xảy ra với dòng iPhone 6. Các báo cáo gần đây còn cho thấy mẫu máy này thậm chí sẽ nhẹ hơn đối thủ từ Samsung, chỉ 145 gram so với 163 gram của S25 Edge.

Việc tích hợp các thông số kỹ thuật vào một khung máy mỏng sẽ kéo theo những hạn chế, đặc biệt là về dung lượng pin. Theo các rò rỉ, viên pin của iPhone 17 Air chỉ có 2.800mAh, một con số khá khiêm tốn. Mặc dù Apple thường tối ưu hóa phần mềm để cải thiện thời lượng pin, sản phẩm này được dự đoán vẫn sẽ có thời gian sử dụng thấp hơn so với các mẫu iPhone 17 khác.

Tuy nhiên, vấn đề này dường như không quá lớn đối với các nhà sản xuất Android. Điển hình, chiếc Infinix Hot 60 Pro+ vừa ra mắt đã sở hữu viên pin dung lượng 5.160 mAh dù chỉ mỏng 5,95mm. Với những công nghệ pin mới như Silicon Carbon, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo hoàn toàn có thể giải quyết bài toán dung lượng pin.

Quyết định sử dụng titan độc quyền cho mẫu Air đã tạo nên sự khác biệt cho chiếc iPhone này ngay trong chính dòng sản phẩm của Apple, đồng thời có thể truyền cảm hứng cho các đối thủ. Thiết bị được cho là sẽ áp dụng phong cách thiết kế tối giản, loại bỏ khay SIM vật lý và hệ thống camera đa ống kính, thay vào đó là một ống kính 48 MP duy nhất cùng một thanh camera.

Trong quá khứ, các thương hiệu thường lấy cảm hứng từ những chiếc iPhone mới nhất và điều này có thể sẽ tạo ra một xu hướng mới. Khi thị trường đang bão hòa với những chiếc smartphone ngày càng lớn, một thiết bị mỏng nhẹ có thể trở thành "cú hích".

Dù vẫn còn một số nhược điểm, S25 Edge vẫn được đánh giá cao nhờ cảm giác cầm nắm rất tốt. Apple từ lâu đã tập trung vào thiết kế cao cấp và tinh tế, do đó, đây có thể là một lĩnh vực mà hãng sẽ gặt hái thành công.