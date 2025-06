Nhu cầu 'siêu mỏng' không cao, Galaxy S25 Edge chật vật

Người dùng không cần điện thoại phải quá mỏng, nhất là khi phải hy sinh thời lượng pin và các tính năng khác.

Galaxy S25 Edge. Ảnh: PhoneArena.

Khi ngành công nghiệp smartphone dần bão hoà, thiết bị không còn nhiều nâng cấp đáng kể sau mỗi thế hệ, các thương hiệu đều nỗ lực tìm ra điểm đặc biệt để có thể thuyết phục người dùng nâng cấp. Apple, Samsung và các hãng điện thoại Trung Quốc có vẻ như đang chạy đua xem ai có thể tạo ra chiếc smartphone mỏng nhất.

Tuy nhiên, khảo sát người dùng và phản ứng từ thị trường cho thấy xu hướng công nghệ này không nhận được phản hồi tốt. Doanh số Galaxy S25 Edge, smartphone siêu mỏng đầu tiên của Samsung không đạt "hiệu suất" như kỳ vọng. Tại Việt Nam, chiếc máy cũng không bùng nổ lượng bán, buộc hãng thay đổi chính sách phân phối.

S25 Edge khởi đầu chật vật

Theo chuyên trang công nghệ The Elec, Galaxy S25 Edge thể hiện hiệu suất trên kệ thấp hơn dự kiến của công ty Hàn Quốc. Cá nguồn tin cho biết hãng đã giảm đáng kể lượng sản xuất khi nhận được báo cáo.

Thông thường, 3 tháng đầu khi thiết bị mới mở bán là giai đoạn "vàng" của một dòng máy. Việc hãng phải cắt giảm sản xuất cho thấy tình hình rất tệ cho sản phẩm nêu trên.

S25 Edge giảm sâu chỉ sau chưa đầy một tháng. Ảnh: TGDĐ.

Trước đó, Samsung có kế hoạch thay thế dòng Plus bằng Edge bởi model màn hình lớn bán kém nhất trong 3 mẫu Galaxy S. Tuy nhiên, mẫu máy thân mỏng không thành công lại khiến công ty đau đầu.

Tại Việt Nam, Galaxy S25 Edge bán ra vào cuối tháng 5. Chưa đầy 30 ngày sau, hãng phải điều chỉnh giảm giá 2-5 triệu đồng tùy bộ nhớ. Động thái này được thực hiện sớm hơn hẳn các chương trình ra mắt thông thường.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, từ khi lên kệ, sản phẩm chỉ tiêu thụ được khoảng 10-20% số máy nhập vào, tương đương dưới 1.000 đơn vị. Lượng hàng còn lại tạo ra áp lực tồn kho lớn cho đơn vị bán lẻ. Ngoài ra, hãng có thể sớm phải đưa model này ra bán nhiều kênh, thay vì giới hạn đại lý như hiện tại.

"Bản 256 GB sẽ lên kệ nhiều đại lý vào cuối tháng 7", đại diện một hệ thống lớn tại Việt Nam cho biết.

Người dùng không cần điện thoại mỏng

“Khi nâng cấp điện thoại, tôi chú ý đến camera, thời lượng pin. Về kích thước, tôi quan tâm đến độ rộng màn hình để thiết bị không quá ‘cồng kềnh’, còn độ dày mỏng của các mẫu máy hiện nay không phải vấn đề”, Trà My (27 tuổi, Hà Nội), người dùng iPhone 13 đang có nhu cầu nâng cấp máy, chia sẻ khi được hỏi về các tiêu chí lựa chọn thiết bị.

Đây cũng là tâm trạng chung của đa số người dùng điện thoại. Theo một khảo sát của Android Police, gần 75% người dùng điện thoại không quan tâm đến độ mỏng dày của điện thoại mà quan tâm đến các tính năng khác. 16% người dùng chỉ quan tâm đến độ mỏng khi không bị “hy sinh” thời lượng pin - cách mà các mẫu điện thoại siêu mỏng hiện nay đang thực hiện.

Khảo sát cho thấy người dùng cần pin trâu hơn máy siêu mỏng. Ảnh: PhoneArena.

Chỉ có 8% quan tâm đến độ mỏng của thiết bị trên mọi yếu tố khác.

Đối thủ chính của S25 Edge, dày 5,8 mm, ra mắt hồi cuối tháng 5, sẽ là iPhone 17 Air dự kiến ra mắt vào tháng 9 với độ dày đang được dự đoán là khoảng 5,6 mm.

Dù vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy người dùng không cảm thấy các smartphone đang quá dày và họ cũng không cần điện thoại phải mỏng hơn nữa.

Theo TheElec, S25 Edge đang có doanh số thấp hơn dự kiến của Samsung và hãng đã giảm đáng kể số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng 6. Việc giảm số lượng sản xuất thường không diễn ra sớm trong vòng 1 tháng kể từ khi thiết bị ra mắt.

Để “tiết kiệm” được 1,5 mm độ dày so với S25+, S25 Edge chỉ có dung lượng pin 3.900 mAH so với 4.900 mAH trên S25+, tốc độ sạc 25W so với 45W và lược bỏ ống kính tele.

"Những chiếc điện thoại như Galaxy S25 Edge và iPhone 17 Air không thực sự có lý do để mỏng như vậy, ngoại trừ yếu tố gây ấn tượng. Lợi ích hữu hình duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là giảm trọng lượng, nhưng liệu điều này có đáng đánh đổi nếu bạn phải mang theo bộ sạc hoặc bộ pin dự phòng mọi lúc mọi nơi?", Will Sattelberg từ Android Police đánh giá.