Liên Minh Huyền Thoại được cứu

  • Thứ hai, 23/3/2026 08:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Những dấu hiệu hạ nhiệt và giảm đầu tư ở hàng loạt khu vực khiến người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại lo lắng. Tuy nhiên, chiến thắng của BLG là tín hiệu tốt cho trò chơi.

Màn trình diễn của G2 khiến eSports Liên Minh Huyền Thoại trở nên khó đoán.

Trước khi First Stand (FST) 2026 khởi tranh, bài thảo luận về sự giảm sút đầu tư của các giải đấu quốc tế nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại. Bất chấp mức độ phổ biến ngày càng tăng và giá trị thương mại tốt lên, đầu tư cho nền eSports nhiều khu vực không còn như trước.

Trừ LCK, đặc biệt là T1 với Faker và bề dày bản sắc, thật sự sinh lời nhờ tựa game, phần còn lại chứng kiến sự thoái trào. LPL liên tục có đội bỏ giải cùng bê bối bán độ gây mất lòng tin. Bắc Mỹ, Châu Âu không có nhiều thành tích quốc tế, Riot Games dần thu hẹp quy mô. Brazil hay Việt Nam có lượng người theo dõi đông đảo, cuồng nhiệt lại không có thành tích đáng chú ý hay người chơi nổi bật.

Những thông tin tiêu cực bủa vây cùng sự áp đảo của các đội Hàn Quốc nhiều giải quốc tế liên tiếp khiến FST nhận nhiều chỉ trích. Trước giải, nó bị xem là sự kiện quốc tế nhàm chán nhất trong nhiều năm khi vắng bóng T1 và thiếu yếu tố giải trí, bất ngờ.

LPL có lần đầu vô địch giải quốc tế kể từ năm 2023.

Tuy nhiên càng vào sâu, mức độ quan tâm tăng mạnh. G2 của châu Âu tạo nên địa chấn khi loại cả Gen.G và BNF của LCK, đẩy Hàn Quốc khỏi chức vô địch. Bất chấp việc họ thua tại chung kết trước BLG, đây vẫn là thành tựu quan trọng. Sau FST, người hâm mộ sẽ dành nhiều sự chú ý cho LEC.

Tương tự, LPL mất gần 3 năm mới lại vô địch một sự kiện quốc tế. Lần cuối họ đạt được điều này là từ MSI 2023 với đội hình toàn sao của JDG. Từ đó, Hàn Quốc luân phiên nâng cúp với 3 chức vô địch thế giới của T1, hai lần lên ngôi MSI từ Gen.G và một lần về nhất của HLE tại FST 2025.

Thắng lợi của Bin và động đội là liều thuốc cho một LPL đang thiếu sức sống. Giải đấu thiếu vắng người chơi trẻ, liên tục gây thất vọng vì thua Hàn Quốc. Sau FST 2026, mức độ đầu tư cho sự kiện nội địa có thể tăng lên khi người hâm mộ quay lại. Các đội còn lại của LPL cũng tương đối đồng đều với AL, Weibo hay Top Esports.

Với hơn 15 năm tồn tại, Liên Minh Huyền Thoại xây dựng một nền thể thao điện tử đậm chất giải trí, dần tách biệt với trò chơi. Tuy nhiên, sự già cỗi cùng hệ thống giải đấu nhiều lớp khiến nhà phát hành khó cân bằng.

Họ liên tục đi tìm những gương mặt tương lai, nhưng tỷ lệ khán giả quan tâm đến Faker và T1 luôn áp đảo. Đáng nói, việc đội áo đỏ liên tục vô địch lại khiến những nhà đầu tư khác nản lòng khi khoản tiền tấn chi ra không mang lại trái ngọt. Diễn biến hấp dẫn tại FST, giải đấu nơi T1 vắng mặt là tín hiệu tích cực cho trò chơi.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Apple ngược dòng tại Trung Quốc

Bất chấp thị trường khó khăn, doanh số iPhone đầu năm nay tại Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

13 giờ trước

Lợi dụng sàn ONUS sập để lừa đảo

Kẻ gian lợi dụng biến cố xảy ra ở sàn tiền số ONUS để tiếp cận nhà đầu tư đang hoang mang. Hình thức lừa đảo mạo danh nền tảng cũng xuất hiện.

14 giờ trước

Hà Mi

LMHT Gen.G LPL LCK BNF ESports

Đọc tiếp

Elon Musk công bố siêu dự án không tưởng

1 giờ trước 07:31 23/3/2026

Elon Musk tin rằng Terafab, nhà máy chip chung giữa Tesla, SpaceX và xAI với chi phí đầu tư 20-25 tỷ USD, có thể sản xuất 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm.

Mark Zuckerberg nhận sai

2 giờ trước 06:47 23/3/2026

Công ty do Mark Zuckerberg sáng lập tự đặt dấu chấm hết cho tầm nhìn metaverse của ông, tiêu tốn 80 tỷ USD và 5 năm nỗ lực.

Máy tính Casio giá 630 USD

16 giờ trước 16:37 22/3/2026

Phiên bản máy tính đặc biệt của mẫu Casio huyền thoại được phủ lớp sơn mài thủ công, chỉ sản xuất 650 chiếc trên toàn cầu.

