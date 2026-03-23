Liên Minh Huyền Thoại được cứu

Những dấu hiệu hạ nhiệt và giảm đầu tư ở hàng loạt khu vực khiến người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại lo lắng. Tuy nhiên, chiến thắng của BLG là tín hiệu tốt cho trò chơi.

Màn trình diễn của G2 khiến eSports Liên Minh Huyền Thoại trở nên khó đoán.

Trước khi First Stand (FST) 2026 khởi tranh, bài thảo luận về sự giảm sút đầu tư của các giải đấu quốc tế nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại. Bất chấp mức độ phổ biến ngày càng tăng và giá trị thương mại tốt lên, đầu tư cho nền eSports nhiều khu vực không còn như trước.

Trừ LCK, đặc biệt là T1 với Faker và bề dày bản sắc, thật sự sinh lời nhờ tựa game, phần còn lại chứng kiến sự thoái trào. LPL liên tục có đội bỏ giải cùng bê bối bán độ gây mất lòng tin. Bắc Mỹ, Châu Âu không có nhiều thành tích quốc tế, Riot Games dần thu hẹp quy mô. Brazil hay Việt Nam có lượng người theo dõi đông đảo, cuồng nhiệt lại không có thành tích đáng chú ý hay người chơi nổi bật.

Những thông tin tiêu cực bủa vây cùng sự áp đảo của các đội Hàn Quốc nhiều giải quốc tế liên tiếp khiến FST nhận nhiều chỉ trích. Trước giải, nó bị xem là sự kiện quốc tế nhàm chán nhất trong nhiều năm khi vắng bóng T1 và thiếu yếu tố giải trí, bất ngờ.

LPL có lần đầu vô địch giải quốc tế kể từ năm 2023.

Tuy nhiên càng vào sâu, mức độ quan tâm tăng mạnh. G2 của châu Âu tạo nên địa chấn khi loại cả Gen.G và BNF của LCK, đẩy Hàn Quốc khỏi chức vô địch. Bất chấp việc họ thua tại chung kết trước BLG, đây vẫn là thành tựu quan trọng. Sau FST, người hâm mộ sẽ dành nhiều sự chú ý cho LEC.

Tương tự, LPL mất gần 3 năm mới lại vô địch một sự kiện quốc tế. Lần cuối họ đạt được điều này là từ MSI 2023 với đội hình toàn sao của JDG. Từ đó, Hàn Quốc luân phiên nâng cúp với 3 chức vô địch thế giới của T1, hai lần lên ngôi MSI từ Gen.G và một lần về nhất của HLE tại FST 2025.

Thắng lợi của Bin và động đội là liều thuốc cho một LPL đang thiếu sức sống. Giải đấu thiếu vắng người chơi trẻ, liên tục gây thất vọng vì thua Hàn Quốc. Sau FST 2026, mức độ đầu tư cho sự kiện nội địa có thể tăng lên khi người hâm mộ quay lại. Các đội còn lại của LPL cũng tương đối đồng đều với AL, Weibo hay Top Esports.

Với hơn 15 năm tồn tại, Liên Minh Huyền Thoại xây dựng một nền thể thao điện tử đậm chất giải trí, dần tách biệt với trò chơi. Tuy nhiên, sự già cỗi cùng hệ thống giải đấu nhiều lớp khiến nhà phát hành khó cân bằng.

Họ liên tục đi tìm những gương mặt tương lai, nhưng tỷ lệ khán giả quan tâm đến Faker và T1 luôn áp đảo. Đáng nói, việc đội áo đỏ liên tục vô địch lại khiến những nhà đầu tư khác nản lòng khi khoản tiền tấn chi ra không mang lại trái ngọt. Diễn biến hấp dẫn tại FST, giải đấu nơi T1 vắng mặt là tín hiệu tích cực cho trò chơi.