Lợi dụng sàn ONUS sập để lừa đảo

Kẻ gian lợi dụng biến cố xảy ra ở sàn tiền số ONUS để tiếp cận nhà đầu tư đang hoang mang. Hình thức lừa đảo mạo danh nền tảng cũng xuất hiện.

App ONUS hiện không thể truy cập.

Từ chiều ngày 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS không thể đăng nhập hay thực hiện các thao tác lấy mật khẩu qua máy chủ. Người dùng app mất hoàn toàn quyền tiếp cận với tài sản số của mình, đang lưu trữ trên hệ thống này. Khi thao tác, nền tảng cho biết “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập”.

Sàn dừng hoạt động bất thường, nhưng không có bất cứ thông báo nào trong suốt những ngày qua, khiến khách hàng hoang mang. Sau đó, kẻ gianb lợi dụng giai đoạn phức tạp, tung tin giả để dụ dỗ nhà đầu tư ONUS tham gia các hội nhóm. Một số đối tượng còn giả mạo sàn, mồi chài người đang bị giam tiền trên nền tảng để lừa đảo.

Trong các nhóm khách hàng ONUS hay bài đăng liên quan đến vụ việc, có rất nhiều tài khoản Facebook ảo bình luận. Họ cho biết mình nắm thông tin liên quan đến vụ việc, mời chào nhà đầu tư vào các nhóm nhắn tin để chia sẻ.

Quản trị viên nhóm lợi dụng nhà đầu tư ONUS đang hoang mang để kiếm lời bằng tiếp thị liên kết.

Trong một nhóm tự xưng là đối tác ONUS, quản trị viên không cung cấp được thông tin có giá trị nào. Tuy nhiên, sau khi chiêu dụ được hơn 1.000 người tham gia, cá nhân này đóng chức năng trao đổi. Sau đó, chủ nhóm gửi link và kêu gọi nhà đầu tư “đăng ký danh sách để sớm nhận được tiền”.

Thực tế, đây là đường dẫn liên kết vào sàn tiền mã hóa quốc tế. Khi có người đăng ký theo link, người đứng sau nhận được tiền thưởng. Nó không có liên hệ gì đến app ONUS vừa gặp sự cố.

Sau khi phát hiện bị lừa, mất thời gian, nhiều người âm thầm rời nhóm nhắn tin. Trên mạng xã hội, nhiều nhà đầu tư chia sẻ mình được các tài khoản giả mạo sàn ONUS liên hệ để đăng ký rút tiền. Kẻ gian yêu cầu chuyển trước 1 triệu đồng làm phí dịch vụ.

Sàn ONUS vốn là nền tảng có lượng người dùng lớn trong nước, lên đến hàng triệu. Ngoài ra, sàn tập trung vào các chức năng đơn giản, nên thu hút được nhiều khách hàng mới, ít kiến thức, kỹ năng đầu tư tài sản mã hóa.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, giữa giai đoạn nhiều người mới tham gia vào thị trường tiền số. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VNĐ. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Từ giải pháp stablecoin, ví, ONUS dần chuyển thành nền tảng đa chức năng với dịch vụ swap, thị trường tương lai, đòn bẩy, P2P…

Tháng 12/2021, ONUS bị hacker rao bán dữ liệu thu thập được từ nền tảng này. Tin tặc tuyên bố nắm giữ thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người dùng Việt Nam. Tổng dung lượng dữ liệu bị đánh cắp lên tới 9 TB, bao gồm họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu mã hóa và lịch sử giao dịch.

ONUS (tiền thân là VNDC) được sáng lập bởi ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) một doanh nhân công nghệ có tiếng. Sau thương vụ Vemanti Group thâu tóm nền tảng này hồi tháng 3/2025, chức danh của ông tại tổ chức này là Chủ tịch HĐQT Vemanti Group.