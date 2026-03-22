Máy tính Casio giá 630 USD

  • Chủ nhật, 22/3/2026 16:37 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Phiên bản máy tính đặc biệt của mẫu Casio huyền thoại được phủ lớp sơn mài thủ công, chỉ sản xuất 650 chiếc trên toàn cầu.

son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 1

Mẫu máy tính bỏ túi mới nhất của Casio mang tên mã S100X-JC1-U. Được đặt tên "The Special One", chỉ có 650 thiết bị được sản xuất trên toàn thế giới.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 2

So với đồng hồ đeo tay Casio, phiên bản đặc biệt hiếm khi xuất hiện trên máy tính bỏ túi. Với S100X-JC1-U, vỏ máy làm từ nhôm, lớp hoàn thiện được sơn thủ công bằng nhựa cây sơn mài truyền thống của Nhật Bản, mang đến bề mặt đen bóng và ánh sáng độc đáo.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 3

Casio đã hợp tác với Yamakyu Shitsuki, một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất đồ sơn mài từ năm 1930, để tạo ra lớp hoàn thiện độc đáo cho sản phẩm. Theo Hypebeast, nghệ nhân Ryuji Umeda mất hơn một tháng hoàn thiện kỹ thuật sơn mài.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 4

Các phím bấm và khung máy được viền màu đỏ, phần chữ và số mạ vàng. Màn hình sản phẩm hiển thị 12 chữ số xanh đậm trên nền trắng, mô phỏng màu bút mực. Màn hình này dùng công nghệ LCD FSTN, cho độ tương phản cao hơn hầu hết máy tính bỏ túi khác.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 5

Phím bấm của S100X-JC1-U sử dụng cơ chế cắt kéo tương tự nhiều laptop, cho lực nhấn rõ ràng và đồng đều bất kể người dùng nhấn vào chính giữa hay góc phím.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 6

Dù không phải máy tính cao cấp, S100X vẫn hỗ trợ tính năng chuyển đổi tiền tệ và Three-Key Rollover, cho phép nhấn 3 phím cùng lúc với tốc độ nhanh mà không bị mất số.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 7

Phiên bản S100X đặc biệt của Casio có khối lượng 275 g, sử dụng pin CR2025 kết hợp pin mặt trời, có thể hoạt động khoảng 7 năm nếu dùng 1 tiếng mỗi ngày. Mặt sau máy có số serial được khắc laser, hộp đựng màu đen với các chi tiết dập nổi vàng.
son mai thu cong, may tinh bo tui, may tinh Casio, phien ban gioi han anh 8

Sản phẩm đang được bán tại Nhật Bản với giá 100.000 yên (khoảng 630 USD). Hãng chưa công bố kế hoạch phân phối model này ra thị trường quốc tế.

Những nhà khoa học tiên phong

"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.

Phúc Thịnh

Ảnh: Casio

sơn mài thủ công máy tính bỏ túi máy tính Casio phiên bản giới hạn Casio S100X Nhật Bản máy tính bỏ túi phiên bản giới hạn sơn mài thủ công nghệ nhân

