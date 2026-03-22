‘Ngựa ô’ của ngành gia dụng Trung Quốc

Hãng robot hút bụi Dreame đang nổi lên như đại diện mới của ngành công nghệ Trung Quốc. Hãng mở rộng nhanh chóng sang mảng nhà bếp, gia dụng, xe điện... chỉ trong vài năm.

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng và Gia dụng Trung Quốc (AWE 2026) trở thành nơi Dreame phô diễn tham vọng. Công ty khởi nghiệp robot hút bụi tại Tô Châu này đã bao trọn khu trưng bày rộng 11.193 m2 đón 100.000 lượt khách mỗi ngày. Con số thiết lập kỷ lục trong lịch sử hơn 30 năm AWE.

Tuổi đời chưa đến 10 năm, thương hiệu Trung Quốc này đang mở rộng với tốc độ kinh ngạc. Triển lãm không chỉ có robot hút bụi, người tham quan chờ hàng chục phút để xem chiếc xe điện giống hệt Bugatti, robot bay hay máy bay chở khách mạ vàng tới cả máy khai thác khoáng sản ngoài vũ trụ. Hãng này còn đàn áp đối thủ bằng danh sách khách mời dài dằng dặc. Từ gương mặt đại diện Lưu Diệc Phi đến sự xuất hiện liên tiếp các ngôi sao như Trương Thiều Hàm, Trương Bá Chi, Tống Uy Long, nhà vô địch Olympic Từ Mộng Đào.

Đứng giữa tâm điểm ánh đèn sân khấu là Du Hạ, nhà sáng lập kiêm CEO Dreame. Doanh nhân thế hệ 8x này thường được so sánh với Lôi Quân từ Xiaomi. Vị lãnh đạo trẻ tuổi không ngại đưa ra phát ngôn gây sốc và tặng cả vàng cho người hâm mộ.

Vị lãnh đạo “ngông cuồng”

Năm 2015, Du Hạo dẫn dắt đội ngũ khởi nghiệp tập trung nghiên cứu công nghệ động cơ tốc độ cao. Khi đó, Dyson vẫn dẫn đầu ngành ở mảng này. Đội ngũ mất hai năm để tăng tốc độ vòng quay từ 100.000 vòng lên 200.000, giải quyết cốt lõi cho sản phẩm về sau.

Cuối năm 2017, Dreame gia nhập hệ sinh thái Xiaomi, nhận được khoản đầu tư và đơn hàng từ Lôi Quân. Nhờ lợi thế kênh phân phối của đối tác và nền tảng R&D tự có, hãng bắt đầu từ việc gia công, dần xây dựng thương hiệu riêng và trở thành tay chơi hàng đầu trong lĩnh vực làm sạch.

Du Hạo bỗng nổi lên như một lãnh đạo công nghệ với phong cách cá nhân khác lạ tại Trung Quốc.

Trước năm 2025, Dreame và Du Hạo khá kín tiếng trước công chúng. Nhưng một năm trở lại đây, vị doanh nhân dường như biến thành con người khác. Ông bắt đầu lên tiếng thường xuyên trên mạng xã hội và xuất hiện ở các sự kiện công khai với lời lẽ gây sốc.

Tháng 1, ảnh chụp nội dung Wechat Du Hạo lan truyền chóng mặt. "Dreame sẽ trở thành hệ sinh thái doanh nghiệp trị giá triệu tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại", ông tuyên bố. Con số này bị xem là không tưởng khi tương đương 22 lần Nvidia, 25 lần Apple và 86 lần Xiaomi.

Đi kèm với những phát ngôn "điên rồ" là sự bành trướng về mặt kinh doanh của Dreame. Ngoài thiết bị làm sạch cốt lõi, hãng đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực. Theo Tencent DeepDive, mảng thiết bị gia dụng lớn (điều hòa, tủ lạnh, máy giặt) chính thức khởi động năm 2024, doanh thu tổng thể hàng tháng hiện vượt mức trăm triệu NDT. Bộ phận nhà bếp nhỏ thành lập cuối năm 2024, đã tung toàn bộ sản phẩm ra thị trường sau nửa năm.

Dreame tham gia vào mảng xe năng lượng mới với sản phẩm đầu tay trông như siêu xe Bugatti. Hãng mới ra mắt mảng điện thoại cao cấp với sản phẩm đắt nhất vượt mức 500.000 NDT. Công ty này còn nghiên cứu drone, tổ chức bay biểu diễn 30.000 chiếc cùng lúc.

Mẫu Dreame X60 Ultra công suất đến 36.000 Pa.

Dreame cũng dần mở rộng ra các thị trường lân cận. Tại Việt Nam, hãng này tập trung vào kênh trực tuyến, bán tốt mảng robot hút bụi đắt tiền cùng nhiều đồ gia dụng cỡ nhỏ. Dòng X60 Ultra từ nhà sản xuất này có mặt không lâu sau khi bán ra tại Trung Quốc. Thiết bị có bộ cảm biến LiDAR “thò thụt”, chui gầm bàn ghế làm sạch tiện lợi và chống vướng vật thể nhờ hệ thống camera AI.

Bung tiền chơi trội

Theo thống kê từ Jiemian News, chỉ trong hai tháng đầu năm, tổng đầu tư của Dreame cho quảng cáo Xuân Vãn, Super Bowl hay tham gia CES lên đến 500 triệu NDT. Những người tham dự còn nhận xét hãng này là công ty Trung Quốc phô trương nhất khi tham gia triển lãm tiêu dùng ở Mỹ.

Lật lại hồ sơ gọi vốn, lần gần nhất hãng công khai số tiền huy động đã từ tháng 10/2021 với vòng gọi vốn Series C trị giá 3,6 tỷ NDT. Các vòng gọi vốn tiếp theo vào năm 2022 và 2023, số tiền cụ thể không được tiết lộ.

Từ hãng robot hút bụi, Dreame giờ có cả mảng máy bay, làm chip.

Dữ liệu tài chính của Dreame cũng nằm trong vùng bí ẩn. Du Hạo từng tiết lộ trên Weibo rằng công ty trích 18% lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi để phát thưởng cuối năm, với tổng quy mô lên tới hàng tỷ NDT. Dựa trên cơ sở này, lợi nhuận ròng doanh nghiệp năm 2025 ước tính khoảng 5,56 tỷ NDT.

Đây là con số bất thường trong ngành. Dữ liệu từ IDC cho thấy trong 3 quý đầu năm 2025, thị phần robot hút bụi thông minh toàn cầu của Dreame là 12,4%, xếp thứ 3, xếp sau Roborock (21,7%) và Ecovacs (14,1%). Theo báo cáo năm 2025 từ Ecovacs, lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông công ty mẹ ước tính vào khoảng 1,7-1,8 tỷ NDT. Kết quả kinh doanh năm 2025 Roborock ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 1,36 tỷ NDT.

Quy mô lợi nhuận mà Dreame chia sẻ gần gấp đôi tổng lợi nhuận hai doanh nghiệp đầu ngành này cộng lại. Du Hạo giải thích do Dreame chọn định vị phân khúc đắt tiền nên biên lợi nhuận ròng cao hơn. Tuy nhiên, phương pháp thống kê này vẫn còn bị nghi ngờ

Thay đổi cuộc chơi

Sự thay đổi của Dreame và Du Hạo gắn liền với diễn biến cạnh tranh trong toàn bộ ngành thiết bị làm sạch và gia dụng. Trong những năm qua, sau nhiều năm mở rộng thần tốc, thị trường robot hút bụi Trung Quốc bước vào giai đoạn cạnh tranh bão hòa. 3 thương hiệu Ecovacs, Roborock và Dreame chiếm hơn 50% thị phần toàn cầu.

Xe điện của Dreame.

Cạnh tranh thị trường đã bước vào giai đoạn vi đổi mới tính năng. Các nhà sản xuất phải rút ngắn chu kỳ ra mắt sản phẩm mới. Nửa cuối năm 2025, Dreame tăng giá tại thị trường Trung Quốc khiến thị phần giảm. Trong khi Roborock và Ecovacs khơi mào cuộc chiến giá, khiến đôi bên sụt lợi nhuận. Trong bối cảnh ngành như vậy, màn thể hiện quyết liệt Dreame nhằm mở ra lối đi mới.

Phong cách “ngông cuồng” của Du Hạo ít được nhìn thấy tại giới doanh nhân Trung Quốc. Tuy nhiên ít nhất tại thời điểm hiện tại, công thức này giúp doanh nghiệp thu trái ngọt. Lượng người đổ về gian hàng Dreame ở AWE là minh chứng. Dreame từ một công ty robot hút bụi tạo được tiếng vang lớn trong giới công nghệ Trung Quốc.

Trong tuần diễn ra sự kiện, doanh thu từ hãng tăng mạnh, đạt 1 tỷ NDT. Đối với Dreame, bài toán họ cần giải là duy trì sự quan tâm này để bán hàng về sau. Về phía Du Hạo, đây là canh bạc để giúp start-up của mình bứt lên, thoát khỏi vùng cạnh tranh có thể bóp nghẹt không gian phát triển.