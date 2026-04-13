Nhà sáng lập startup bán dẫn tỷ USD hỗ trợ sinh viên Việt du học STEM

TS. Lợi Nguyễn (trái) gia nhập Marvell sau khi công ty do ông sáng lập được Marvell mua lại. Ảnh: The Futurum Group.

VISEMI Foundation vừa ra mắt học bổng Cất Cánh 2026 (Takeoff Fellowship), chương trình hỗ trợ tài chính lên tới 15.000 USD cho sinh viên STEM có nguyện vọng học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài. Nhà tài trợ chính cho học bổng này là TS. Lợi Nguyễn, đồng sáng lập Inphi, công ty bán dẫn được Marvell mua lại với giá 10 tỷ USD vào năm 2021.

Trong buổi tọa đàm giới thiệu về học bổng, TS. Lợi Nguyễn cho rằng khi học lên những bậc cao như tiến sĩ, chăm chỉ là không đủ. "Muốn thành công, bạn phải tìm được đúng trường, đúng ngành phù hợp với mình, và tìm được giáo sư hướng dẫn giỏi nữa", chuyên gia này cho biết.

Ông cũng chia sẻ bản thân từng trải qua giai đoạn khó khăn khi sang Mỹ mà không thành thạo tiếng Anh và không có người định hướng, bắt đầu từ trường cộng đồng rồi mới theo tiếp con đường nghiên cứu. Đây là lý do ông tham gia tài trợ chương trình.

Cất Cánh được thiết kế như một chương trình tăng tốc 6 tháng. Sinh viên được hỗ trợ chi phí luyện thi ngoại ngữ, hướng dẫn viết luận, kết nối mạng lưới cố vấn quốc tế và sinh hoạt phí trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ. Mục tiêu là đưa sinh viên Việt Nam vào các chương trình sau đại học tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu.

Các gói tài trợ với giá trị tối đa tới 15.000 USD sẽ hướng tới nhiều đối tượng sinh viên khác nhau, từ người đã sẵn sàng một phần, người cần hỗ trợ toàn diện tới sinh viên năm hai muốn chuẩn bị sớm cho con đường nghiên cứu.

TS. Công Trịnh, đồng sáng lập VISEMI, hiện là quản lý kỹ thuật tại Applied Materials (Mỹ), giải thích lý do cần có chương trình này. "Chúng tôi ở thung lũng Silicon, trung tâm công nghệ của thế giới, nhiều khi vẫn còn mông lung về định hướng công nghệ. Nên để một sinh viên học ở Việt Nam nắm bắt được xu hướng công nghệ của thế giới là rất khó", ông cho biết. VISEMI đặt mục tiêu trao 150 suất học bổng trong 5 năm tới.

Ứng viên cần là sinh viên STEM với GPA từ 3.0 trở lên. Các ngành ưu tiên gồm Kỹ thuật Điện - Điện tử, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Cơ khí.