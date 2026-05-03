Mac mini tăng giá 37% sau một đêm

Apple bất ngờ loại bỏ tùy chọn 265 GB bộ nhớ của Mac mini M4 mà không có thông báo trước. Sản phẩm hiện khởi điểm từ 512 GB, đắt hơn 5,5 triệu đồng.

Mẫu Mac mini M4.

Ngày 3/5, Apple đã chính thức ngừng cung cấp tùy chọn lưu trữ 256 GB cho dòng Mac mini trên phạm vi toàn cầu. Do đó, mẫu máy tính để bàn này hiện có mức giá khởi điểm cao hơn trước 30-40% tùy thị trường. Tại Việt Nam, mức chênh lệch ở mức 5,5 triệu đồng, tương đương 37%.

Ví dụ tại Mỹ, Mac mini hiện có giá khởi điểm 799 USD cho cấu hình chip M4, 16 GB RAM và 512 GB dung lượng lưu trữ. Trong khi đó, trước đây máy được niêm yết từ 599 USD với cấu hình chip M4, 16 GB RAM và 256 GB.

Cấu hình 512 GB vốn luôn có giá 799 USD từ đầu. Nhưng những khách hàng có nhu cầu, không thể mua một chiếc Mac mini giá rẻ ở mốc 600 USD từ Apple. Các mẫu trang bị chip M4 Pro vốn đã có dung lượng lưu trữ tối thiểu 512 GB. Do đó, chúng không có sự thay đổi về giá đối với các cấu hình này.

Tùy chọn 256 GB không còn trên website Apple Việt Nam.

Trên website Apple Việt Nam, Mac mini M4 có giá niêm yết từ 15 triệu đồng cho bản 256 GB. Hiện tại, tùy chọn nói trên cũng không còn khả dụng. Khách hàng chỉ có thể mua mẫu 512 GB, giá 20,5 triệu đồng.

Ở các đại lý chính hãng, lựa chọn 16/256 GB vẫn còn hàng. Tuy nhiên theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, lượng hàng cho các model Mac mini cũng không có tồn kho nhiều.

Phiên bản Mac mini tiêu chuẩn với dung lượng 256 GB thực tế đã không thể đặt hàng kể từ tuần trước. Hiện tại, nó đã bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi trang web Apple.

Trong cuộc gọi báo cáo doanh thu quý, CEO Tim Cook thừa nhận rằng nguồn cung Mac mini và Mac Studio đang bị hạn chế. Ông cho biết có thể mất "vài tháng" để Apple đạt được sự cân bằng. Vị CEO gọi cả hai mẫu máy là "những nền tảng tuyệt vời cho AI và các công cụ tác tử tự chủ (agentic tools)", dẫn đến nhu cầu cao hơn dự kiến.

Trước đó vào tháng 3, Apple cũng đã ngừng cung cấp tùy chọn Mac Studio với 512 GB RAM.

Những thay đổi đối với cấu hình Mac mini và Mac Studio diễn ra trong bối cảnh thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu. Tim Cook cho biết Apple dự kiến "chi phí bộ nhớ sẽ cao hơn đáng kể" trong quý hiện tại.