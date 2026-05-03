Điều tôi nhận ra khi dùng chiếc MacBook rẻ hơn điện thoại

  • Chủ nhật, 3/5/2026 17:28 (GMT+7)
Với mức giá từ 16,5 triệu, MacBook Neo còn rẻ hơn cả iPhone rẻ nhất, trở thành điểm tiếp cận hoàn hảo để người dùng làm quen với thiết bị, dịch vụ của Táo khuyết.

Thiết kế là thứ sẽ khiến MacBook Neo được để ý, vì vì vỏ nhôm và độ hoàn thiện đều ở mức tốt, nhất là khi so với laptop Windows cùng tầm giá. Khi so trực tiếp với MacBook Air, Neo cho cảm giác không mỏng bằng, nhưng bù lại là độ vừa tay, chắc chắn. Hồng hay xanh đều là những màu nổi bật, trẻ trung.
Tôi còn thích cảm giác gõ phím của Neo hơn là chiếc Air, vì phím cho cảm giác gõ sâu, bớt bị gõ chạm đáy. Bàn di chuột cũng là rất lớn so với phần lớn máy tính thông thường. Những điểm tích cực khi sờ - chạm là điểm cộng lớn với một chiếc laptop ở tầm giá này.
Màn hình của MacBook Neo có chất lượng hiển thị tốt, kể cả khi xem dưới trời nắng. Độ sáng tối đa 500 nit cũng là điểm cộng nếu so với máy tính ở cùng tầm tiền, chất lượng hiển thị tốt. So với dòng Air, Neo chỉ kém về chuẩn hiển thị màu và TrueTone, nhưng khi dùng thực tế tôi thấy sự thiếu vắng này không ảnh hưởng nhiều.
Dùng chung chip iPhone, RAM chỉ 8 GB là hai điểm trong cấu hình khiến nhiều người lo ngại về hiệu năng của máy. Khi sử dụng thực tế, tôi vẫn hoàn thành những công việc hàng ngày, từ kiểm tra bài viết trên web, mở và sử dụng các app AI, vibe coding bằng Claude trên MacBook Neo. Kể cả khi cần xuất ảnh RAW hay chỉnh sửa video, máy vẫn xử lý được, tất nhiên là sẽ chậm hơn và không mượt bằng dòng Air, Pro.
Khi dùng MacBook Neo, bạn nên quên đi chuyện lo lắng về bộ nhớ hoán đổi (swap memory), vì gần như máy luôn sử dụng 4-8 GB từ SSD cho việc này. Tuy nhiên máy cũng không mấy khi gặp trạng thái quá tải đến mức đơ, trừ khi mở hàng loạt file RAW trên app.
Vấn đề lớn hơn tôi nhận thấy là dung lượng. Bộ nhớ trong 256 GB chỉ còn lại dưới 200 GB sau khi cài đặt cơ bản và vài ứng dụng làm việc. Bộ nhớ sẽ cần phải “dư dả” để đảm bảo bù đắp cho dung lượng RAM ở mức tối thiểu, do đó nếu có thể bạn nên cân nhắc mua mẫu dung lượng 512 GB, hoặc mua ổ SSD gắn ngoài.
Nếu vẫn mua bản 256 GB, tốt nhất nên sử dụng kèm với Apple Watch. Do bản Neo này không có Touch ID, hầu hết thao tác từ mở khóa máy, xác thực, điền mật khẩu có thể làm nhanh hơn nếu máy có kết nối với một chiếc Watch.
Bạn cũng không cần một bộ sạc quá “xịn” khi dùng MacBook Neo, vì công suất sạc tối đa máy nhận được là 35 W. Thậm chí nếu dùng iPhone đời mới với cổng Type-C, sạc 20 W và dây đi kèm với máy là đủ cho cả máy tính và điện thoại.

MacBook Neo giống như một chiếc iPhone phóng to với dung lượng pin lớn, nên thời gian sử dụng pin là yếu tố được đảm bảo. Tôi hoàn toàn có thể đạt một ngày làm việc thông thường, với khoảng 8 tiếng mở màn hình và chạy các ứng dụng ngầm mà không cần sạc thêm. Máy cũng không có khác biệt về hiệu năng khi dùng bằng pin hoặc cắm sạc, điểm khác biệt và vượt trội so với máy tính chạy Windows khác.

Nhật Minh

