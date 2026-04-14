Robot sắp chạy vượt người nhanh nhất thế giới

Tốc độ robot của Trung Quốc tăng gấp đôi chỉ trong 8 tháng, tiệm cận kỷ lục của Usain Bolt và sắp được thử thách trên đường đua marathon cùng con người.

Ngày 11/4, Unitree Robotics công bố video robot H1 đạt tốc độ cao nhất 10 m/giây trên đường chạy điền kinh. Con số này tiệm cận kỷ lục thế giới 100 m của "vua điền kinh" Usain Bolt là 10,44 m/giây. Chỉ 8 tháng trước, tại Thế vận hội Robot 2025, tốc độ tối đa của H1 chỉ là 5 m/giây.

Đây là bước chuẩn bị cho sự kiện lớn hơn. Ngày 19/4, hơn 100 đội sẽ tham gia giải half-marathon dành cho robot hình người tại khu vực kinh tế Bắc Kinh Yizhuang, tăng gần 5 lần so với năm ngoái. Trong đó, gần 40% đội thi đấu theo phương thức tự chủ hoàn toàn, robot tự xác định đường đi qua cảm biến mà không cần người điều khiển từ xa.

Tuy nhiên, Unitree Robotics lưu ý rằng tốc độ 10 m/giây của H1 đạt được trong điều kiện "giảm tải" khi nó không lắp đầu và tay, chỉ giữ phần thân và chân. Trong cấu hình đầy đủ, tốc độ tiêu chuẩn của H1 chỉ đạt 3,3 m/giây.

"Đây không phải năng lực đã được xác minh trong thi đấu 100 m tiêu chuẩn. Nó là minh chứng cho việc robot đã bước vào giai đoạn chạy nhanh động học cao, tiệm cận ngưỡng năng lực của vận động viên chạy nước rút hàng đầu", Liu Shaoshan, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ thể thao tại Viện AI và Robot Thâm Quyến nhận định.

Thay đổi đáng chú ý nhất tại giải năm nay là số đội tự chủ. Năm 2025, hầu hết robot cần người dẫn đường chạy cùng. Năm nay, gần 40% đội đã loại bỏ hoàn toàn điều khiển từ xa, robot tự nhận dạng đường, tránh chướng ngại vật và ra quyết định. Đội Thiên Công vô địch năm ngoái với thành tích 2 giờ 40 phút, đã quyết định từ bỏ phương thức bán tự chủ để chuyển sang tự chủ hoàn toàn trong giải năm nay. Unitree cũng lần đầu tham dự với 3 đội theo phương thức tự chủ hoàn toàn.

Về kỹ thuật, khoảng cách 21 km với địa hình phức tạp đặt ra bài toán khó hơn nhiều so với chạy nước rút. Hầu hết đội đã nâng cấp hệ thống khớp theo dạng mô-đun xoắn và tản nhiệt, cải tiến thuật toán điều hướng tự chủ và bộ quản lý năng lượng.

Liu Shaoshan nhấn mạnh giá trị thực sự của năng lực chạy nhanh không nằm ở thi đấu thể thao. Khả năng di chuyển động học cao sẽ chuyển hóa thành năng lực vận hành thực tế khi robot có thể di chuyển nhanh trên địa hình phức tạp trong cứu hộ, tuần tra và ứng phó khẩn cấp. Công nghệ kiểm soát, giảm chấn và quản lý năng lượng tích lũy từ chạy nhanh cũng cải thiện khả năng đi bộ ổn định, tự đứng dậy sau ngã và di chuyển trên địa hình khó.

Giải đấu ngày 19/4 bao gồm các chặng chạy qua đường phố, đường đua ôtô quốc tế và công viên sinh thái, với tổng chiều dài 21 km. Ngoài ra, con người và robot sẽ cùng thi đấu trên một đường chạy.