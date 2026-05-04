Bruno Fernandes và Cunha mang niềm vui tới hàng triệu người chơi

Đêm 3/5, MU khiến các khán giả trên sân Old Trafford vỡ òa cảm xúc khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Premier League. Ảnh: Reuters.

Bruno Fernandes tiếp tục có chuỗi phong độ chói sáng khi có pha căng ngang bị thủ môn cản phá, bóng bật ra và chạm người Sesko rồi đi vào lưới trong bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: The Independent.

Theo diễn biến chuyên môn, đây không phải là tình huống kiến tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hệ thống tính điểm của tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL) vẫn ghi nhận Bruno là người kiến tạo, qua đó mang về thêm điểm số cho hàng triệu người chơi. Ảnh: FPL.

Theo thống kê từ BTC, đã có gần 1,5 triệu người chơi trong FPL lựa chọn dùng chip Captain (nhân đôi điểm số) cho Bruno Fernandes tại vòng này. Với 4 điểm có được trước Liverpool, tiền vệ MU tiếp tục chứng minh bản thân là "tài sản" ổn định trong game khi đã liên tục mang về điểm số trong 8 trận đấu gần nhất. Ảnh: FPL.

Bên cạnh Bruno, một cầu thủ khác của MU cũng gây chú ý ở vòng đấu này là Matheus Cunha. Trong 5 trận ra sân gần nhất, tiền vệ này đã có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, mang về đến 29 điểm. Đáng chú ý, hiện chỉ có khoảng 7,8% người chơi trong FPL sở hữu Cunha trong đội hình. Trên MXH, nhiều HLV trong FPL đã khẳng định cầu thủ người Brazil này là "bài tẩy" quan trọng để cạnh tranh vị trí trên BXH. Ảnh: FPL.

Dù thua trận, phía Liverpool lại có cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trên sân là Dominic Szoboszlai với tổng cộng 13 điểm, nhờ thành tích gồm 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, được hệ thống thưởng thêm 3 điểm. Ảnh: FPL.

Viktor Gyokeres đang là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất tại vòng đấu này khi mang về đến 16 điểm nhờ thành tích ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Fulham. Ảnh: FPL.

Cái tên gây bất ngờ nhất vòng đấu là Marcos Senesi của Bournemouth. Trung vệ này có một kiến tạo và giúp Bournemouth giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace. Đáng chú ý, dù thi đấu ở hàng thủ, Senesi lại đang là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong đội hình Bournemouth với tổng cộng 161 điểm. Với mức giá chỉ 5,2 triệu bảng trong FPL, trung vệ này cũng giữ danh hiệu cấu thủ giá rẻ (dưới 6 triệu bảng) ghi điểm nhiều nhất trong game. Ảnh: FPL.

Trong Fantasy Premier League, người chơi sẽ được cấp 100 triệu bảng để mua sắm 15 cầu thủ bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Giá trị của cầu thủ sẽ không giống ngoài đời thực.

Cụ thể, giá trị cầu thủ sẽ dựa trên khả năng lấy điểm. Nó cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên phong độ. Đây là bảng tính điểm của trò chơi, dựa trên màn trình diễn ngoài đời. Điểm chủ yếu đến từ khả năng ghi bàn, kiến tạo nên các tiền vệ phòng ngự như Kante rất ít được sử dụng.

Theo cách tính điểm trong FPL, cầu thủ thi đấu hơn 60 phút được cộng 2 điểm. Mỗi kiến tạo sẽ được tính 3 điểm, trong khi ghi bàn sẽ được cộng từ 4-6 điểm tùy vị trí thi đấu của cầu thủ đó (tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ).

Một trong những luật quan trọng nhất ở FPL là mỗi HLV sẽ có duy nhất một quyền chuyển nhượng miễn phí sau mỗi vòng đấu, cộng dồn tối đa 2 lần. Nếu mua bán quá số lần quy định, HLV sẽ bị trừ điểm.

Ban tổ chức cũng mang đến cho HLV nhiều phần thưởng hấp dẫn nếu đạt thành tích cao trong game. Cụ thể, nếu là nhà vô địch thế giới sau mùa giải, HLV sẽ được du lịch miễn phí 7 ngày ở Anh, xem 2 trận tại giải Ngoại hạng và các vật phẩm khác. HLV có thể xem chi tiết ở mục Prizes trên trang chủ.