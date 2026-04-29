Tựa game trên Steam của nghi phạm nổ súng tại Nhà Trắng

Tựa game duy nhất của nghi phạm Cole Thomas Allen trên Steam vừa bị gỡ bỏ sau khi trở thành tâm điểm của những tranh cãi chính trị và làn sóng đánh giá tiêu cực.

Nghi phạm Cole Thomas Allen là giáo viên và nhà phát triển game, từng quyên góp cho bà Kamala Harris. Ảnh: LinkedIn.

Newsweek và Wired vừa đồng loạt đưa tin về một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ cá nhân của Cole Thomas Allen. Đây là nghi phạm chính trong vụ nổ súng tại điểm kiểm soát của Cơ quan Mật vụ bên ngoài sự kiện tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA Dinner).

Theo hồ sơ cá nhân, Allen từng theo đuổi con đường lập trình game độc lập với một tác phẩm duy nhất được mở bán trên nền tảng Steam. Tựa game có tên gọi Bohrdom, ra mắt vào cuối năm 2018. Đây là một trò chơi đối kháng được xây dựng dựa trên kiến thức hóa học về cấu tạo nguyên tử.

Trong game, người chơi sẽ trực tiếp điều khiển các electron hoặc hạt nhân chiến đấu với nhau. Tác giả Allen từng mô tả sản phẩm của mình là “một trò chơi đối kháng, không bạo lực và thiên về kỹ năng”, hoặc có thể coi là sự giao thoa giữa thể loại né đạn (bullet hell) và đua xe. Tựa game được niêm yết với giá 2 USD và hỗ trợ tối đa 13 người cùng tham gia.

Ngay sau khi danh tính của Allen được công bố, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra trang Steam của Bohrdom. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng đánh giá của người dùng đã tăng vọt từ 4 lên hơn 100 lượt.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ vì Bohrdom là một tựa game nhẹ nhàng và mang đầy tính giáo dục.

Sự gia tăng đột biến này không đến từ chất lượng trò chơi mà chủ yếu là các nội dung chính trị. Nhiều người dùng đã chi tiền mua game chỉ nhằm để lại những bình luận mang tính chế giễu hoặc ủng hộ liên quan đến vụ nổ súng và các nhân vật chính trị.

Diễn đàn thảo luận của trò chơi cũng nhanh chóng trở thành nơi tranh cãi gay gắt. Stephen Totilo, tác giả của bản tin Game File, đã ghi nhận hiện tượng này khi người dùng đổ xô vào diễn đàn để đăng tải các nội dung không liên quan đến trò chơi.

Một số người dùng bình luận châm biếm rằng vụ tấn công chỉ là một chiến dịch “tiếp thị gây sốc” cho game, trong khi những người khác bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy diễn đàn bỗng nhiên hoạt động sôi nổi trở lại.

Đây là lần thứ 2 trong thời gian gần đây mà nghi phạm ám sát chính trị tại Mỹ để lại dấu vết hoạt động đáng kể trên Steam. Trước đó, Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ nổ súng nhắm vào nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, cũng được phát hiện có hơn 2.000 giờ chơi trong tựa game Sea of Thieves.

Tính đến ngày 27/4, Bohrdom đã chính thức bị gỡ bỏ khỏi danh mục bán hàng trên Steam. Hiện vẫn chưa rõ việc gỡ bỏ này do Valve thực hiện hay do đại diện của Allen yêu cầu. Tuy nhiên, trang giới thiệu trò chơi, các bài đánh giá cũ và diễn đàn thảo luận vẫn hiển thị ở chế độ lưu trữ để công chúng có thể quan sát.