PUBG Mobile Việt Nam giành HCV Esports Châu Á 2026

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng tại ECA 2026 sau màn rượt đuổi kịch tính với đối thủ Hàn Quốc.

Huy chương vàng thuộc về Đội tuyển quốc gia PUBG Mobile Việt Nam. Ảnh: VIRESA.

Theo Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đưa tin, chiều 26/4, ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam đã chính thức ghi danh vào lịch sử khi giành Huy chương Vàng tại giải vô địch Esports Championships Asia 2026 (ECA 2026). Đây được xem là thành tích ấn tượng nhất của thể thao điện tử nước nhà trong giai đoạn đầu năm nay.

Xuyên suốt giải đấu, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định với lối chơi chiến thuật sắc bén. Sau các vòng đấu căng thẳng, đội tuyển đã đạt tổng cộng 127 điểm. Với kết quả này, Việt Nam chính thức đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở bộ môn PUBG Mobile khu vực Châu Á.

Thành công rực rỡ này thực tế đã được dự báo từ trước khi nòng cốt của ĐTQG chính là Team Flash - đội hình vừa đăng quang tại giải quốc nội 2026 PMPL VN Spring. Tại đấu trường trong nước, Team Flash đã thể hiện sức mạnh áp đảo với 271 điểm tổng và 6 lần giành "Chicken Dinner" sau 18 trận đấu. Phong độ hủy diệt này chính là bệ phóng giúp các tuyển thủ duy trì được sự hưng phấn và tính kỷ luật cao khi bước ra sân chơi châu lục.

Mới đây, Team Flash - nòng cốt của ĐTQG cũng đã đăng quang tại giải quốc nội 2026 PMPL VN Spring. Ảnh: VNG.

Đặc biệt, tuyển thủ trẻ Win - người vừa nhận danh hiệu FMVP tại PMPL VN Spring với những thông số sát thương kỷ lục đã tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại ECA 2026. Chính sự ổn định của bộ khung từ Team Flash đã giúp Việt Nam trở thành một đối trọng đáng gờm trước mọi đối thủ mạnh trong khu vực.

Win đã có một giải đấu thăng hoa khi được vinh danh là FMVP - Tuyển thủ xuất sắc nhất giải. Những nỗ lực của các cá nhân trẻ tuổi còn có sự đồng hành sát sao của tuyển thủ kỳ cựu Levis8 (Phan Văn Đông). Kinh nghiệm dày dạn của Levis8 là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp toàn đội giữ vững tâm lý trong những thời điểm quyết định.

Diễn biến trong ngày thi đấu cuối cùng diễn ra nghẹt thở. Cuộc đua song mã giữa Việt Nam và Hàn Quốc (đội tuyển KRX) thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Mặc dù đội tuyển Hàn Quốc có điểm số dẫn đầu trên bảng xếp hạng, nhưng theo quy định đặc thù của giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (KEL), kết quả của họ không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chính thức của ECA 2026.

Tận dụng cơ hội và giữ vững vị thế bám đuổi sát nút, ĐTQG Việt Nam đã chính thức được trao tấm Huy chương Vàng danh giá. Chiến thắng này đã giúp khẳng định vị thế dẫn đầu của PUBG Mobile Việt Nam trên bản đồ Esports khu vực.