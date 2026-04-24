Tuyển thủ Liên Quân Mobile bị cắt hợp đồng vì hành động khiếm nhã

Một hành vi thiếu chuẩn mực trên sóng trực tiếp đã trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp của tuyển thủ trẻ.

Tuyển thủ Nguyễn Đức Tiệp của FPT Polytechnic bị sa thải. Ảnh: ĐTDV.

Cộng đồng eSports Việt Nam mới đây đang xôn xao trước sự việc một tuyển thủ Liên Quân Mobile có hành vi phản cảm ngay trên sóng livestream của giải đấu. Sự việc không chỉ dừng lại ở những tranh cãi trên mạng xã hội mà còn nhanh chóng dẫn đến những quyết định kỷ luật mạnh tay từ phía đội tuyển.

Cụ thể, trong khuôn khổ giải đấu Đấu Trường Danh Vọng - sân chơi cấp cao nhất của Liên Quân Mobile trong nước, nam tuyển thủ Nguyễn Đức Tiệp (biệt danh Ductiep) của đội tuyển FPT Polytechnic đã có những cử chỉ phản cảm khi máy quay hướng tới khu vực thi đấu.

Hành động này xuất hiện vào đúng thời điểm trận đấu đang được phát sóng trực tiếp, khiến hàng nghìn khán giả theo dõi bức xúc.

Hành động phản cảm của tuyển thủ ngay trên sóng trực tiếp. Ảnh: TTS.

Trong bối cảnh eSports ngày càng được công nhận rộng rãi và chuyên nghiệp hóa, việc một vận động viên không kiểm soát được hành vi cá nhân ngay trước ống kính truyền hình được đánh giá là một sự cố nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của giải đấu và uy tín của đội tuyển.

Chỉ ít giờ sau khi những hình ảnh không đẹp mắt lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm, ban quản lý đội tuyển FPT Polytechnic đã chính thức lên tiếng.

Phía đội tuyển khẳng định họ lên án mạnh mẽ hành vi của Đức Tiệp và đánh giá đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hoàn toàn đi ngược lại với những giá trị văn hóa và tinh thần mà đội đang dày công xây dựng. Đội tuyển này đã lập tức áp dụng loạt hình thức kỷ luật ở mức cao nhất dành cho cá nhân vi phạm.

Thông báo chính thức từ đội tuyển FPT Polytechnic.

Theo thông báo chính thức, tuyển thủ Nguyễn Đức Tiệp bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức và buộc phải tạm dừng mọi hoạt động trong màu áo FPT Polytechnic tại tất cả giải đấu trong hiện tại cũng như tương lai.

Đáng chú ý hơn, phía đội tuyển đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hợp đồng hợp tác giữa đôi bên, đồng nghĩa với việc nam tuyển thủ này chính thức bị sa thải khỏi tổ chức.

Về mặt tài chính, toàn bộ phần lương và thưởng liên quan đến giải đấu của cá nhân này cũng bị khấu trừ hoàn toàn. Đồng thời, FPT Polytechnic cũng cho biết tuyển thủ phải thực hiện văn bản xin lỗi công khai gửi tới ban tổ chức cùng người hâm mộ.

Nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng, dù xuất phát từ cảm xúc nhất thời hay chỉ mang tính chất đùa cợt, việc thể hiện hành vi thiếu văn minh trước khán giả là điều không thể chấp nhận được đối với một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Dù đa số ủng hộ sự quyết liệt của đội tuyển, vẫn có một số ý kiến cho rằng án phạt dành cho Đức Tiệp là quá nặng nề. Những người này dẫn chứng trường hợp của Lai Bâng (Saigon Phantom) khi tuyển thủ này cũng từng vướng phải lỗi lầm tương tự nhưng chỉ phải nhận án phạt hành chính thay vì bị sa thải vĩnh viễn như trường hợp của Đức Tiệp.