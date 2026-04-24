Công nghệ eSports

Tuyển thủ Liên Quân Mobile bị cắt hợp đồng vì hành động khiếm nhã

  Thứ sáu, 24/4/2026 06:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một hành vi thiếu chuẩn mực trên sóng trực tiếp đã trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp của tuyển thủ trẻ.

Tuyển thủ Nguyễn Đức Tiệp của FPT Polytechnic bị sa thải. Ảnh: ĐTDV.

Cộng đồng eSports Việt Nam mới đây đang xôn xao trước sự việc một tuyển thủ Liên Quân Mobile có hành vi phản cảm ngay trên sóng livestream của giải đấu. Sự việc không chỉ dừng lại ở những tranh cãi trên mạng xã hội mà còn nhanh chóng dẫn đến những quyết định kỷ luật mạnh tay từ phía đội tuyển.

Cụ thể, trong khuôn khổ giải đấu Đấu Trường Danh Vọng - sân chơi cấp cao nhất của Liên Quân Mobile trong nước, nam tuyển thủ Nguyễn Đức Tiệp (biệt danh Ductiep) của đội tuyển FPT Polytechnic đã có những cử chỉ phản cảm khi máy quay hướng tới khu vực thi đấu.

Hành động này xuất hiện vào đúng thời điểm trận đấu đang được phát sóng trực tiếp, khiến hàng nghìn khán giả theo dõi bức xúc.

Hành động phản cảm của tuyển thủ ngay trên sóng trực tiếp. Ảnh: TTS.

Trong bối cảnh eSports ngày càng được công nhận rộng rãi và chuyên nghiệp hóa, việc một vận động viên không kiểm soát được hành vi cá nhân ngay trước ống kính truyền hình được đánh giá là một sự cố nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của giải đấu và uy tín của đội tuyển.

Chỉ ít giờ sau khi những hình ảnh không đẹp mắt lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm, ban quản lý đội tuyển FPT Polytechnic đã chính thức lên tiếng.

Phía đội tuyển khẳng định họ lên án mạnh mẽ hành vi của Đức Tiệp và đánh giá đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hoàn toàn đi ngược lại với những giá trị văn hóa và tinh thần mà đội đang dày công xây dựng. Đội tuyển này đã lập tức áp dụng loạt hình thức kỷ luật ở mức cao nhất dành cho cá nhân vi phạm.

Thông báo chính thức từ đội tuyển FPT Polytechnic.

Theo thông báo chính thức, tuyển thủ Nguyễn Đức Tiệp bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức và buộc phải tạm dừng mọi hoạt động trong màu áo FPT Polytechnic tại tất cả giải đấu trong hiện tại cũng như tương lai.

Đáng chú ý hơn, phía đội tuyển đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hợp đồng hợp tác giữa đôi bên, đồng nghĩa với việc nam tuyển thủ này chính thức bị sa thải khỏi tổ chức.

Về mặt tài chính, toàn bộ phần lương và thưởng liên quan đến giải đấu của cá nhân này cũng bị khấu trừ hoàn toàn. Đồng thời, FPT Polytechnic cũng cho biết tuyển thủ phải thực hiện văn bản xin lỗi công khai gửi tới ban tổ chức cùng người hâm mộ.

Nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng, dù xuất phát từ cảm xúc nhất thời hay chỉ mang tính chất đùa cợt, việc thể hiện hành vi thiếu văn minh trước khán giả là điều không thể chấp nhận được đối với một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Dù đa số ủng hộ sự quyết liệt của đội tuyển, vẫn có một số ý kiến cho rằng án phạt dành cho Đức Tiệp là quá nặng nề. Những người này dẫn chứng trường hợp của Lai Bâng (Saigon Phantom) khi tuyển thủ này cũng từng vướng phải lỗi lầm tương tự nhưng chỉ phải nhận án phạt hành chính thay vì bị sa thải vĩnh viễn như trường hợp của Đức Tiệp.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Erling Haaland khiến hơn 5 triệu người bùng nổ

Tiền đạo Norway bùng nổ mang về 12 điểm cho hơn 5 triệu người chơi tựa game giả lập Ngoại hạng Anh, khi Man City thắng Arsenal 2-1.

08:46 20/4/2026

Lineage W bắt đầu hành trình tại Việt Nam và Đông Nam Á

Việc fanpage ngôn ngữ Việt bất ngờ xuất hiện cho thấy Lineage W đang trên lộ trình đến tay game thủ Việt Nam và Đông Nam Á trong thời gian tới.

15:00 3/4/2026

Địa chấn ở vòng đầu LCK 2026

Tối 3/4, KT Rolster gây địa chấn khi hạ gục ĐKVĐ LCK Cup - Gen.G với tỉ số 2-1. Chiến thắng này khẳng định vị thế "Kẻ diệt khổng lồ" và khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường.

20:24 3/4/2026

Việt Anh

Liên Quân Mobile AOV Liên Quân Mobile Nguyễn Đức Tiệp Liên Quân FPT Polytechnic TTS Lai Bâng

    Đọc tiếp

    OpenAI bi vuot mat hinh anh

    OpenAI bị vượt mặt

    3 giờ trước 05:48 24/4/2026

    0

    Cổ phiếu Anthropic trên thị trường thứ cấp đang được giao dịch ở mức định giá 1.000 tỷ USD, vượt qua cả OpenAI. Nguồn cung khan hiếm đang đẩy cơn sốt mua lên đỉnh điểm.

    Sony gay bat ngo hinh anh

    Sony gây bất ngờ

    15 giờ trước 17:12 23/4/2026

    0

    Robot bóng bàn Ace của Sony đã đánh bại các vận động viên chuyên nghiệp trong trận đấu theo luật quốc tế. Đây là lần đầu tiên robot đạt trình độ này trong một môn thể thao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

