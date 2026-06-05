Lỗ hổng trong hệ thống hỗ trợ của Meta cho thấy nguy cơ lớn khi các công ty giao phó chức năng bảo mật quan trọng cho AI mà không đi kèm cơ chế kiểm soát đủ tốt.

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng của Meta khi triển khai AI hỗ trợ bảo mật tài khoản. Ảnh: The Independent.

Một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống chatbot của Meta vừa bị khai thác để chiếm đoạt nhiều tài khoản Instagram nổi tiếng, bao gồm tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, tài khoản của Thượng sĩ trưởng Lực lượng Không gian Mỹ John Bentivegna và tài khoản của thương hiệu mỹ phẩm Sephora.

Phương thức tấn công đơn giản đến mức gây sốc. Tin tặc bật VPN để khớp với khu vực địa lý của tài khoản mục tiêu, sau đó mở quy trình đặt lại mật khẩu và nhắn tin trực tiếp cho chatbot AI của Meta. Nội dung yêu cầu chỉ gồm một câu lệnh đề nghị AI liên kết tài khoản mục tiêu với một địa chỉ email mới do hacker kiểm soát.

Chatbot sau đó gửi mã xác nhận 8 chữ số đến email của kẻ tấn công. Nhập mã xong, tin tặc nhận được quyền đặt lại mật khẩu và toàn quyền truy cập vào tài khoản.

Toàn bộ quy trình được ghi lại trong các video và ảnh chụp màn hình lan truyền trên nhiều kênh Telegram dành cho giới nghiên cứu bảo mật trong vài ngày qua.

Thực chất, lỗ hổng trên xuất phát từ tính năng mà Meta tự hào giới thiệu vào tháng 3 với tên gọi "Tăng cường hỗ trợ và bảo mật trên các ứng dụng của Meta bằng AI". Khi đó, công ty mô tả hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng ngăn chặn việc chiếm đoạt tài khoản.

Những người bị mất tài khoản phản ánh rằng không có cách nào để chuyển vấn đề của họ cho nhân viên hỗ trợ khi toàn bộ kênh hoàn toàn do AI xử lý. Jane Manchun Wong, nhà nghiên cứu ứng dụng từng làm việc cho Meta, xác nhận tài khoản của cô bị hack và nhận được phản ánh tương tự từ nhiều người sở hữu tài khoản Instagram có lượng người theo dõi cao.

Trên Telegram, các hacker còn công khai mua bán danh sách tài khoản nổi tiếng, gồm các tên chỉ 1-4 ký tự hoặc các từ phổ biến, kèm theo thông tin thành phố liên kết để phục vụ việc chọn VPN phù hợp.

"Vấn đề này đã được giải quyết và chúng tôi đang tăng cường bảo mật cho các tài khoản bị ảnh hưởng", người phát ngôn của Meta xác nhận.

Vụ việc là ví dụ điển hình về rủi ro khi các công ty giao phó toàn bộ chức năng bảo mật quan trọng cho AI mà không có cơ chế kiểm soát đủ chặt. Một chatbot được lập trình có thể trở thành "cửa sau" cho hacker nếu không có các lớp xác minh danh tính phù hợp.