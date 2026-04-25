'Sóng gió' ở tuyển Valorant Việt Nam

Sự vắng mặt của ngôi sao crazyguy trong danh sách ĐTQG tham dự ENC 2026 cùng việc lựa chọn thành viên quá khứ khiến cộng đồng Valorant Việt Nam bùng nổ tranh cãi.

Cộng đồng Valorant Việt Nam nổ ra tranh cãi lớn trước thềm Esports Nations Cup (ENC) 2026. Tâm điểm của sự chú ý dồn vào việc Ngô Công Anh (crazyguy), người chơi Việt Nam hay nhất trò chơi này. Tuy nhiên, anh lại khẳng định mình không có mặt ở đội tuyển quốc gia do HLV Phan Huy (Kawa) dẫn dắt.

Phía Ngô Công Anh cho biết xung đột phát sinh từ đợt tuyển chọn thành viên dự SEA Games 32 năm 2023. Fancy United (FCY), tập thể số một Việt Nam thời điểm đó, do HLV Kawa dẫn dắt, lại không có người chơi nào đại diện quốc gia ở đấu trường khu vực.

Công Anh (crazyguy) đã xuất sắc trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất lên ngôi vô địch Ascension. Ảnh: Riot.

"Ở SEA Games, FCY cấm tuyển thủ không được điền mẫu đăng ký. Đội buộc phía đội tuyển quốc gia phải chi trả toàn bộ tiền lương thay cho tổ chức thì mới chấp nhận nhả người, đồng thời đòi hỏi quyền kiểm soát tuyệt đối. Khi các yêu cầu này không được đáp ứng, họ lập tức giữ người lại với cớ tập trung cho giải đấu Ascension", crazyguy viết trên trang Facebook chính thức hôm 24/4.

Đáp lại những chỉ trích, HLV Kawa khẳng định quy trình tuyển chọn đã được Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) phê duyệt và đúng quy định của ban tổ chức quốc tế. Anh cho biết ban huấn luyện đã có lời mời gửi đến crazyguy nhưng bị từ chối với lý do cá nhân.

Trong bài đăng mới nhất, thuyền trưởng tuyển Valorant Việt Nam khẳng định việc FCY không dự SEA Games là lý do bất khả kháng do trùng lịch thi đấu, không thể xé lẻ đội hình cho nhiều đấu trường. Việc yêu cầu được trả lương cũng bắt buộc vì công ty phải dừng hoạt động.

Việc Phan Huy (Kawa) được chọn làm HLV đội tuyển quốc gia đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng Valorant. Ảnh: ENC.

Khi tranh cãi nổ ra, HLV Kawa trở thành mục tiêu bị tấn công trên mạng xã hội. Ngô Công Anh, đang khoác áo RRQ, vẫn là người chơi Valorant giỏi nhất Việt Nam hiện tại. Bề dày thành tích của anh là không thể bàn cãi. Đồng thời, crazyguy thể hiện đẳng cấp vượt trội so với mặt bằng chung tuyển thủ trong nước.

Việc thiếu vắng một người chơi dày dặn kinh nghiệm và có tư duy chiến thuật quốc tế như anh là tổn thất lớn về chuyên môn cho đội hình Việt Nam tại ENC lần này.

Hiện tại, cộng đồng Valorant Việt Nam đang chia rẽ giữa việc ủng hộ quyết định của HLV trưởng và sự nuối tiếc cho một "Dream Team" không trọn vẹn.