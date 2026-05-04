Đường dây móc túi iPhone lớn nhất thế giới bị triệt phá

Cảnh sát London thông tin chi tiết về quá trình triệt phá đường dây buôn lậu số lượng lớn iPhone bị đánh cắp, với hệ thống nhiều nhánh nhỏ hoạt động khắp châu Âu.

Cảnh sát Anh cho biết mạng lưới của Amir Khadikhel đã vận chuyển trót lọt hơn 62.000 iPhone. Ảnh: ZDNet.

Tháng 12/2024, một nạn nhân bị móc túi ở London mở ứng dụng định vị và thấy chiếc iPhone của mình đang nằm trong kho gần sân bay Heathrow. Bên trong kiện hàng đó có gần 1.000 chiếc điện thoại đang trên đường đến Hong Kong (Trung Quốc). Đó là sự khởi đầu cho vụ triệt phá đường dây buôn lậu iPhone lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Kẻ đứng sau là Amir Khadikhel, người Afghanistan xin tị nạn và sống tại Wanstead, đông London. Trong vòng chưa đầy một năm, Khadikhel đã vận chuyển hơn 62.000 chiếc iPhone bị đánh cắp, trị giá 181 triệu bảng Anh ( 246 triệu USD ) đến Trung Quốc và Dubai, thực hiện 2 chuyến hàng mỗi tuần qua hãng vận chuyển DHL và UPS.

Để che giấu tín hiệu định vị, Khadikhel và đồng phạm Ismat Miakhel đã mua lượng lớn giấy nhôm thực phẩm để bọc từng chiếc điện thoại trước khi đóng gói. Sau đó, các thiết bị được vận chuyển đến xưởng ở Trung Đông và Trung Quốc để xóa dữ liệu cùng phá khóa trước khi bán ra thị trường. Một số chiếc iPhone có thể được bán giá cao hơn hẳn tại Trung Quốc nếu vượt qua được tường lửa để truy cập các dịch vụ Internet bị hạn chế tại nước này.

Amir Khadikhel và Ismat Miakhel mua lượng giấy nhôm dài tới hơn 1 km để bọc điện thoại nhằm chặn tín hiệu, trước khi đóng gói gửi sang Trung Quốc. Ảnh: Cảnh sát London.

Phía sau Khadikhel là cả một hệ thống tinh vi. Hàng trăm tên móc túi hoạt động khắp nước Anh và cung cấp điện thoại cho khoảng 50 người trung gian trước khi chuyển lên đầu mối. Cảnh sát phát hiện một băng nhóm gồm 25 phụ nữ, độ tuổi 14-20, chuyên móc túi khách du lịch ở khu West End và Soho. Các tên trộm được trả tới 750 bảng Anh ( 1020 USD ) cho mỗi chiếc iPhone đời mới nhất.

Cảnh sát ước tính băng nhóm này chịu trách nhiệm cho khoảng 40% tổng số vụ trộm điện thoại di động tại London. Mạng lưới còn có nhánh hoạt động tại Paris và Berlin.

"Việc phát hiện lô hàng điện thoại bị đánh cắp đầu tiên đã dẫn đến một cuộc điều tra phức tạp, cuối cùng đã triệt phá mạng lưới buôn lậu quốc tế. Nhóm này đã cố tình nhắm mục tiêu vào các thương hiệu điện thoại cao cấp để bán lại ở nước ngoài", thanh tra Mark Gavin cho biết.

Tổng cộng, cảnh sát thu giữ hơn 10.000 iPhone, 340.000 USD tiền mặt và nhiều tài sản liên quan trong các đợt truy quét.

"Lợi nhuận trong lĩnh vực này cao hơn rất nhiều so với rủi ro, đến nỗi các nhóm tội phạm có tổ chức vốn hoạt động trong lĩnh vực ma túy đang chuyển sang lĩnh vực này, nơi hầu như không có sự cạnh tranh", Andy Featherstone, người đứng đầu lực lượng chống trộm điện thoại của Sở Cảnh sát London cho biết.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng đã kêu gọi các nhà sản xuất điện thoại đưa ra "giải pháp thiết thực" để làm cho điện thoại bị đánh cắp trở nên không thể sử dụng được. Nếu không có giải pháp trước ngày 1/6, Cảnh sát London sẽ chính thức gửi yêu cầu lên chính phủ Anh để xem xét ban hành luật.