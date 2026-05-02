Cuộc chiến smartphone lại nóng lên

Hàng loạt smartphone mới từ Xiaomi, iQOO, Honor, OPPO, Sony và Lenovo lần lượt ra mắt trong tháng 5, với chiến lược tìm phân khúc mới giữa bối cảnh giá chip nhớ tăng cao.

Thị trường smartphone tại Trung Quốc trong quý I/2026 giảm 3-4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ IDC và Counterpoint. Giá chip nhớ tăng mạnh buộc nhiều hãng tăng giá bán hoặc cắt giảm cấu hình, với mức tăng lớn nhất lên tới 1.000 nhân dân tệ ( 150 USD ) trên một số dòng flagship ra mắt vào tháng 4.

Trong bối cảnh đó, các hãng đang tìm cách định vị lại sản phẩm thay vì tiếp tục chiến lược tung nhiều mẫu như trước.

Hướng đi giữa bão chi phí

Xiaomi 17 Max là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tháng 5. Máy được đặt giữa Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max, trang bị màn hình OLED 6,8 inch công nghệ LIPO với 4 cạnh thẳng và cạnh siêu hẹp. Điểm nổi bật nhất đến từ camera chính 200 MP, dùng cảm biến Samsung HPE kích thước 1/1,4 inch. Đây là lần đầu tiên camera 200 MP xuất hiện trên dòng smartphone của Xiaomi.

Máy còn có ống kính tele 3x, pin 8.000 mAh, cảm biến vân tay 3D và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Giá dự kiến khởi điểm từ 5.000 nhân dân tệ ( 732 USD ). Lei Technology nhận định mức giá này hợp lý vì Snapdragon 8E6 sẽ ra mắt trong vài tháng tới, khiến khả năng định giá cao không thực tế.

iQOO 15T cũng đi theo hướng tương tự. Máy trang bị chip Dimensity 9500, màn hình 6,82 inch độ phân giải 2K và camera chính 200 MP dùng cảm biến Samsung HP5. Tuy nhiên, người dùng iQOO nhận ra đây nhiều khả năng là phiên bản đổi tên của iQOO Neo11 Pro. Cả Xiaomi 17 Max và iQOO 15T đều dùng màn hình lớn và định vị giá mới như điểm bán hàng chính, nhắm vào người dùng muốn trải nghiệm tốt mà không phải trả giá tiền của flagship.

Honor 600 và OPPO Reno 16 nhắm vào thị trường bán lẻ truyền thống theo cách khác nhau. Honor 600 có 2 phiên bản gồm phiên bản tiêu chuẩn dùng Snapdragon 7 Gen 4, phiên bản Pro dùng Snapdragon 8 Ultra với camera tele 50 MP zoom 3,5x. Bên cạnh đó, pin 8.000-9.000 mAh là điểm cạnh tranh lớn của dòng sản phẩm này. Để kiểm soát giá, Honor có thể bổ sung phiên bản 8 GB RAM, giữ giá khởi điểm khoảng 3.000 NDT ( 440 USD ) và bỏ phiên bản 1 TB bộ nhớ trên Pro.

OPPO Reno 16 Pro nâng cấp chip lên Dimensity 9400+, giữ nguyên camera chính 200 MP, ống kính tele, cảm biến vân tay siêu âm và khung kim loại. Pin dự kiến khoảng 7.000mAh để giữ máy mỏng nhẹ. Hãng đang cân nhắc ra mắt cảm biến camera trước hình vuông, đây sẽ là điểm khác biệt nếu được triển khai đúng thời điểm tháng 5, trùng lễ tốt nghiệp và mùa thi đại học tại Trung Quốc.

Cơ hội từ thị trường ngách

Lenovo và Sony chọn đi con đường khác hoàn toàn. Lenovo Legion Y70 thế hệ mới sẽ ra mắt ngày 19/5, được xác nhận là điện thoại đầu tiên trong tháng có ngày ra mắt cụ thể. Máy trang bị pin 8.000 mAh, màn hình chơi game 2K và hệ thống làm mát gel kết hợp buồng hơi.

Mảng điện thoại chơi game của Lenovo từng tạm dừng năm 2023 vì thị trường ngách. Tuy nhiên, hãng bất ngờ quay trở lại phân khúc này khi nhiều người dùng muốn có lựa chọn thay thế ngoài 2-3 thương hiệu gaming hiện tại.

Cụm camera hình vuông trên Sony Xperia 1 VIII gây tranh cãi. Ảnh: Notebookcheck.

Ngược lại, Sony Xperia 1 VIII lại gây tranh cãi. Cụm camera sau được thiết kế lại theo hình vuông thay vì dọc đặc trưng, chip nâng cấp lên Snapdragon 8 Elite Gen 5, song giữ lại viền màn hình đối xứng, nút chụp vật lý và jack 3,5 mm. Nhiều người hâm mộ Sony cho rằng thiết kế mới làm mất đi cảm giác đặc trưng của Sony.

Thực tế, sự hiện diện của gã khổng lồ Nhật Bản trên thị trường smartphone đại chúng rất thấp, trong khi dòng Xperia cao cấp chủ yếu phục vụ người hâm mộ thương hiệu.

Lei Technology nhận định thị trường tháng 5 phản ánh xu hướng dịch chuyển từ chiến lược tung nhiều mẫu sang nhắm mục tiêu chính xác vào phân khúc giá cụ thể. Thời điểm tháng 5 cũng là bước đệm chiến lược trước lễ hội mua sắm ngày 18/6, cho phép các hãng vừa tiếp cận thị trường vừa hưởng lợi từ sự sôi động của mùa chi tiêu giữa năm.