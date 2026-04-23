Hãng Trung Quốc mất 5 năm để làm một chiếc camera

  • Thứ năm, 23/4/2026 07:06 (GMT+7)
Sau 3 năm mới có một nhà sản xuất đưa camera 10x trở lại smartphone cao cấp. Bài toán được giải quyết bằng hệ thống thấu kính tiềm vọng phức tạp.

Nằm trên định vị Pro đã được Apple thiết lập, các hãng Android có phân hạng “Ultra” dành cho sản phẩm tốt nhất năm của họ. Hậu tố này đánh dấu phiên bản đầu bảng, được dồn toàn bộ tinh túy ở camera. Đây là những mẫu máy giá rất cao, lượng bán ít, thường không ảnh hưởng đến doanh thu tổng thể. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến “sống còn”, ảnh hưởng đến vị thế của thương hiệu trong mắt người dùng.
Oppo là hãng cuối cùng giới thiệu model Ultra trong năm nay. Samsung, Xiaomi, Vivo đều đã tung ra phiên bản này ở năm 2026. Đối thủ chính của Find X9 Ultra vẫn là hai hãng đồng hương. Honor và Huawei năm nay chọn đứng ngoài cuộc đua với bản đắt tiền nhất dừng ở phân hạng Pro.

Chọn ra mắt sau, Oppo có thể gây thất vọng nếu thiết bị của họ thiếu điểm nhấn khi đặt cạnh các đối thủ trình làng trước. Hãng chọn “all in” vào khả năng thu phóng khi Xiaomi đặt trọng tâm ở cảm biến ảnh 1 inch, còn Vivo tạo khác biệt bằng camera tiêu cự 35 mm.
Samsung có S23 sở hữu ống kính tele 10x đầu tiên, nhưng ở thời điểm đó trải nghiệm thực tế với camera còn giới hạn. Vấn đề chính nằm ở kích thước cảm biến nhỏ và chống rung kém. Các thử nghiệm sau đó vẫn dừng lại ở mốc 5-6x, thiếu đột phá. Oppo đầu tư hàm lượng nghiên cứu lớn cho ống kính 10x của Find X9 Ultra. Theo ông Lu Chenghao, Giám đốc sản phẩm Oppo, phần camera này được phát triển trong suốt 5 năm.
Nhà sản xuất phải cho ánh sáng phản xạ đến 5 lần trước khi chạm đến cảm biến ảnh đặt ngược. Các hệ thống tiềm vọng như vậy thường có giới hạn ở số lần phản xạ. Qua mỗi bước lượng thông tin và quang sai tăng lên. Oppo dùng kĩ thuật cắt các lăng kính chuẩn xác và lỗ thông không khí nhằm triệt tiêu tán xạ.
Kết quả, họ đặt được một cảm biến độ phân giải 50 MP, chống rung tốt vào thân máy không quá dày. Tiêu cự này biến thiết bị của Oppo trở thành điện thoại zoom tốt nhất từng được tạo ra. Không chỉ cho tác vụ chụp, camera này quay được video ở độ phân giải 8K, với đầy đủ codec và chuẩn màu.
Điểm phải đánh đổi là một hệ thống ống kính phức tạp hơn hẳn. Máy có 2 camera tiềm vọng. Ở mức phóng đại thấp hơn (3x), cảm biến lớn 200 MP được đặt ngang. Còn máy ảnh chính xấp xỉ 1 inch lại được đẩy sang phía phải. So với Xiaomi 17 Ultra, kích thước cảm biến này vẫn nhỏ hơn 10%.
Hãng trang bị thêm cho sản phẩm tùy chọn ống kính rời, mở rộng tiêu cự quang học tối đa đến 300 mm. Về thông số, phụ kiện chỉ tăng khả năng zoom từ 10 lên 13x. Thực tế, kết cấu quang học phức tạp giúp tạo ra vùng nét mỏng, hỗ trợ xóa phông, lấy nét và chụp xa dễ hơn. Đổi lại, kích thước tổng thể thiết bị trở nên quá khổ.
Hợp tác với Hasselblad, Oppo vẫn giữ được sự cân bằng trong nước ảnh. Cách xử lý của hãng này thiên về trong trẻo, màu tươi và nịnh mắt. So với kiểu Leica trên Xiaomi 17 hoặc Zeiss ở X300 Ultra, tông màu từ Find X9 Ultra khó nhận diện hơn vì thiếu đặc trưng. Đổi lại, đây là mẫu cho trải nghiệm "dễ chụp" nhất. Ảnh đẹp trong hầu hết điều kiện, không phụ thuộc nhiều vào góc độ ánh sáng hay độ trong nền trời.
Phần còn lại của thiết bị cho thấy lý do hãng phải đầu tư vào camera trong suốt 5 năm. Find X9 Ultra sở hữu màn hình lớn, tốc độ làm tươi 144 Hz, cấu hình đầu bảng với Snapdragon Elite gen 5 cùng pin 7.050 mAh và sạc nhanh, đều là các thông số ấn tượng. Tuy nhiên, người dùng dễ dàng bắt gặp những con số tương tự trên thiết bị của đối thủ hoặc smartphone giá rẻ hơn. Oppo không thể dùng chúng để tạo ra khác biệt trên thị trường.

Xuân Sang

Từ Thành Đô

