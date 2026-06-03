Không còn phải xem quảng cáo YouTube với chức năng này

YouTube vừa ra mắt tính năng tự động giảm quảng cáo trong livestream khi lượng tương tác đạt đỉnh, đồng thời mở rộng công cụ kiếm tiền cho người sáng tạo.

YouTube loại bỏ bớt quảng cáo trong những phiên livestream có tương tác tốt. Ảnh: AAP.

Trong một bài đăng trên blog, YouTube cho biết hệ thống của họ hiện có thể phát hiện thời điểm tương tác trong phần chat livestream đạt đỉnh và tự động tạm dừng quảng cáo cho toàn bộ người xem.

"Để thúc đẩy không khí chung, hệ thống của chúng tôi nhận biết khi tương tác Live Chat đang ở đỉnh điểm và tự động loại bỏ quảng cáo cho mọi người", Barbara Macdonald, Giám đốc sản phẩm YouTube Live cho biết.

Đây là lần đầu tiên YouTube tạo ra hướng đi không quảng cáo mà không cần đăng ký gói trả phí. Cho đến nay, cách phổ biến nhất để tránh quảng cáo vẫn là YouTube Premium, gói dịch vụ bao gồm xem không quảng cáo, tải video offline và phát nhạc khi tắt màn hình. Tuy nhiên, gói này vừa tăng giá đáng kể, khi gói cá nhân tăng lên 16 USD /tháng, còn gói gia đình tăng lên 27 USD /tháng.

Ngoài tương tác chat, người xem cũng có thể mở cửa sổ nội dung không quảng cáo bằng cách mua Super Chat, Super Sticker hoặc các món quà kỹ thuật số khác để ủng hộ người sáng tạo.

"Để đảm bảo khoảnh khắc đó không bị gián đoạn, chúng tôi sẽ triển khai bản cập nhật tự động tạo cửa sổ không quảng cáo cá nhân ngay sau khi họ mua hàng", Macdonald cho biết thêm.

Tính năng mới này là một phần trong chiến lược rộng hơn của YouTube nhằm biến livestream thu hút nhiều tương tác và có lợi hơn cho nhà sáng tạo nội dung.

YouTube cho phép người xem gửi quà cho tất cả phiên livestream từ điện thoại. Tính năng gửi quà cũng được mở rộng sang thêm nhiều quốc gia, bao gồm Canada, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Australia, với kế hoạch bổ sung các món quà gắn với lễ hội và sự kiện địa phương.

Nền tảng cũng sẽ cho phép nhà sáng tạo phát đồng thời phát sóng cả định dạng dọc lẫn ngang, đi cùng phần chat chung cho cả 2 luồng. YouTube hé lộ rằng họ sắp ra mắt thêm công cụ tùy chỉnh, bao gồm bố cục cắt dọc, cho phép nhà sáng tạo gửi 2 nguồn feed riêng biệt và được tùy chỉnh cho cả 2 định dạng phát.