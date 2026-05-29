YouTube mạnh tay với video AI

YouTube vừa công bố loạt thay đổi mới nhằm tăng khả năng nhận diện video do AI tạo ra trên nền tảng.

Các video sử dụng AI trên YouTube sẽ được hiển thị cảnh báo rõ ràng hơn thay vì ẩn trong phần mô tả mở rộng như trước. Ảnh: Reuters.

YouTube sẽ tự động gắn nhãn các video chứa nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa đáng kể bằng AI, đồng thời đưa cảnh báo này lên vị trí dễ thấy hơn nhằm giúp người xem nhận biết nhanh nội dung giả lập trên nền tảng.

Trước đây, thông tin về việc video có sử dụng AI hay không chỉ xuất hiện trong phần mô tả mở rộng, yêu cầu người dùng phải chủ động kiểm tra mục “How this content was made”. Với thay đổi mới, nhãn “AI” sẽ xuất hiện ngay bên dưới trình phát đối với video dài và hiển thị trực tiếp dưới dạng overlay trên YouTube Shorts.

Theo YouTube, hệ thống mới sẽ bắt đầu triển khai trong tuần này. Ngoài việc yêu cầu nhà sáng tạo tự khai báo khi sử dụng AI mang tính chân thực cao, nền tảng cũng bổ sung các “tín hiệu nội bộ” để tự động phát hiện video AI. Nếu nhà sáng tạo không khai báo nhưng hệ thống xác định có “mức độ sử dụng AI chân thực đáng kể”, video vẫn sẽ bị gắn nhãn tự động.

Ông Rene Ritchie, đại diện phụ trách biên tập và kết nối nhà sáng tạo của YouTube, cho biết mục tiêu của sự thay đổi này là giúp người xem có “ngữ cảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên”. “Nếu nội dung trông giống thật nhưng được tạo bằng AI, người xem sẽ biết ngay lập tức,” ông nói.

YouTube cho biết các nhãn AI sẽ không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền hay thuật toán đề xuất video. “Đây hoàn toàn là việc cung cấp thông tin phù hợp cho người xem vào đúng thời điểm,” Rene Ritchie nhấn mạnh.

Trong trường hợp video bị gắn nhãn sai, nhà sáng tạo có thể chỉnh sửa trạng thái khai báo trong YouTube Studio. Tuy nhiên, YouTube cho biết nhãn AI sẽ mang tính vĩnh viễn với một số trường hợp, bao gồm nội dung được tạo bằng các công cụ AI của nền tảng như Veo hoặc Dream Screen. Ngoài ra, YouTube hiện cũng sử dụng các công nghệ như SynthID để phát hiện nội dung tổng hợp hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Theo YouTube, những nội dung bị đánh giá là hoạt hình, phi thực tế hoặc chỉ chỉnh sửa nhẹ sẽ tiếp tục hiển thị thông tin AI trong phần mô tả mở rộng thay vì gắn nhãn trực tiếp trên video.

Các thay đổi mới được công bố trong bối cảnh YouTube và Google tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung AI, khi video giả lập ngày càng phổ biến và khó phân biệt với nội dung thật trên Internet.